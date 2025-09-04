00:47 ()
Словакия - Германия 04 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-09-2025 20:45
Стадион: Тегельне Поле (Братислава, Словакия), вместимость: 30000
04 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа A. 1-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Словакия
Германия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словакия - Германия, которое состоится 04 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа A. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Тегельне Поле (Братислава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словакия
Германия
Словакия вр Мартин Дубравка
Словакия зщ Петер Пекарик
Словакия зщ Милан Шкриньяр
Словакия зщ Норберт Дьёмбер
Словакия зщ Давид Ганцко
Словакия пз Ондрей Дуда
Словакия пз Станислав Лоботка
Словакия пз Матуш Беро
Словакия нп Иван Шранц
Словакия нп Роберт Боженик
Словакия нп Давид Дюриш
Германия вр Оливер Бауман
Германия зщ Йозуа Киммих
Германия зщ Жонатан Та
Германия зщ Антонио Рюдигер
Германия зщ Давид Раум
Германия пз Леон Горецка
Германия пз Ангело Штиллер
Германия пз Карим Адейеми
Германия пз Флориан Вирц
Германия пз Серж Гнабри
Германия нп Ник Вольтемаде
Главные тренеры
Италия Франческо Кальцона
Германия Юлиан Нагельсман
История личных встреч
26.06.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд 1/8 финала Германия3 : 0Словакия
29.05.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Германия1 : 3Словакия
06.06.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа D. 8-й тур Германия2 : 1Словакия
11.10.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа D. 4-й тур Словакия1 : 4Германия
10.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 0Словакия
07.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 4 : 1Словакия
23.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи В/С. 2-й матч 1 : 0 ДВСловакия
20.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи В/С. 1-й матч Словакия0 : 0
19.11.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 1. 6-й тур Словакия1 : 0
08.06.2025 Лига наций УЕФА Лига А. За 3-е место Германия0 : 2
04.06.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/2 финала Германия1 : 2
23.03.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/4 финала. 2-й матч Германия3 : 3
20.03.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/4 финала. 1-й матч 1 : 2Германия
19.11.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 3. 6-й тур 1 : 1Германия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Люксембург00
2
Плей-офф
Словакия00
3 Северная Ирландия00
4 Германия00
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Словения00
2
Плей-офф
Швейцария00
3 Швеция00
4 Косово00
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция00
2
Плей-офф
Шотландия00
3 Беларусь00
4 Дания00
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Украина00
2
Плей-офф
Исландия00
3 Азербайджан00
4 Франция00
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Турция00
2
Плей-офф
Грузия00
3 Болгария00
4 Испания00
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Ирландия00
2
Плей-офф
Армения00
3 Венгрия00
4 Португалия00
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Финляндия47
2
Плей-офф
Нидерланды26
3 Польша36
4 Литва32
5 Мальта41
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина39
2
Плей-офф
Австрия26
3 Румыния46
4 Кипр33
5 Сан-Марино40
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия412
2
Плей-офф
Израиль36
3 Италия23
4 Эстония43
5 Молдавия30
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония48
2
Плей-офф
Уэльс47
3 Бельгия24
4 Казахстан33
5 Лихтенштейн30
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия39
2
Плей-офф
Албания45
3 Сербия24
4 Латвия34
5 Андорра40
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Чехия49
2
Плей-офф
Хорватия26
3 Черногория36
4 Фарерские острова33
5 Гибралтар40

