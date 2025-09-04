Словакия - Германия 04 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-09-2025 20:45
Стадион: Тегельне Поле (Братислава, Словакия), вместимость: 30000
04 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа A. 1-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словакия - Германия, которое состоится 04 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа A. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Тегельне Поле (Братислава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словакия
Германия
|вр
|Мартин Дубравка
|зщ
|Петер Пекарик
|зщ
|Милан Шкриньяр
|зщ
|Норберт Дьёмбер
|зщ
|Давид Ганцко
|пз
|Ондрей Дуда
|пз
|Станислав Лоботка
|пз
|Матуш Беро
|нп
|Иван Шранц
|нп
|Роберт Боженик
|нп
|Давид Дюриш
|вр
|Оливер Бауман
|зщ
|Йозуа Киммих
|зщ
|Жонатан Та
|зщ
|Антонио Рюдигер
|зщ
|Давид Раум
|пз
|Леон Горецка
|пз
|Ангело Штиллер
|пз
|Карим Адейеми
|пз
|Флориан Вирц
|пз
|Серж Гнабри
|нп
|Ник Вольтемаде
Главные тренеры
|Франческо Кальцона
|Юлиан Нагельсман
|Юлиан Нагельсман
История личных встреч
|26.06.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|1/8 финала
|3 : 0
|29.05.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 3
|06.06.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа D. 8-й тур
|2 : 1
|11.10.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа D. 4-й тур
|1 : 4
|10.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|07.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|23.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Стыковые матчи В/С. 2-й матч
|1 : 0 ДВ
|20.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Стыковые матчи В/С. 1-й матч
|0 : 0
|19.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 1. 6-й тур
|1 : 0
|08.06.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. За 3-е место
|0 : 2
|04.06.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/2 финала
|1 : 2
|23.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
|3 : 3
|20.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
|1 : 2
|19.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 3. 6-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Люксембург
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Словакия
|0
|0
|3
|Северная Ирландия
|0
|0
|4
|Германия
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Словения
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Швейцария
|0
|0
|3
|Швеция
|0
|0
|4
|Косово
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Греция
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Шотландия
|0
|0
|3
|Беларусь
|0
|0
|4
|Дания
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Украина
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Исландия
|0
|0
|3
|Азербайджан
|0
|0
|4
|Франция
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Турция
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Грузия
|0
|0
|3
|Болгария
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Ирландия
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Армения
|0
|0
|3
|Венгрия
|0
|0
|4
|Португалия
|0
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Финляндия
|4
|7
| 2
Плей-офф
|Нидерланды
|2
|6
|3
|Польша
|3
|6
|4
|Литва
|3
|2
|5
|Мальта
|4
|1
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Босния и Герцеговина
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Австрия
|2
|6
|3
|Румыния
|4
|6
|4
|Кипр
|3
|3
|5
|Сан-Марино
|4
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Норвегия
|4
|12
| 2
Плей-офф
|Израиль
|3
|6
|3
|Италия
|2
|3
|4
|Эстония
|4
|3
|5
|Молдавия
|3
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Северная Македония
|4
|8
| 2
Плей-офф
|Уэльс
|4
|7
|3
|Бельгия
|2
|4
|4
|Казахстан
|3
|3
|5
|Лихтенштейн
|3
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Англия
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Албания
|4
|5
|3
|Сербия
|2
|4
|4
|Латвия
|3
|4
|5
|Андорра
|4
|0
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Чехия
|4
|9
| 2
Плей-офф
|Хорватия
|2
|6
|3
|Черногория
|3
|6
|4
|Фарерские острова
|3
|3
|5
|Гибралтар
|4
|0