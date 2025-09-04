00:48 ()
Свернуть список

Челябинск - Факел 04 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-09-2025 16:00
04 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 8-й тур
Челябинск
Факел

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челябинск - Факел, которое состоится 04 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челябинск
Челябинск
Факел
Воронеж
Главные тренеры
Россия Роман Михайлович Пилипчук
Россия Игорь Михайлович Шалимов
История личных встреч
30.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур 1 : 1Челябинск
23.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур Челябинск3 : 1
17.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур 2 : 1Челябинск
09.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур Челябинск1 : 0
02.08.2025 Россия — Лига PARI 3-й тур 2 : 1Челябинск
31.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур 2 : 0Факел
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур Факел0 : 0
24.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур Факел1 : 0
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур 2 : 2Факел
17.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур 0 : 1Факел
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал718
2
Повышение
Факел718
3
Плей-офф за повышение
КАМАЗ817
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс716
5 Ротор814
6 Челябинск713
7 Арсенал Т813
8 Родина810
9 СКА-Хабаровск89
10 Уфа89
11 Енисей89
12 Шинник89
13 Волга Ул88
14 Нефтехимик87
15 Чайка86
16
Зона вылета
Торпедо М85
17
Зона вылета
Сокол84
18
Зона вылета
Черноморец83

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close