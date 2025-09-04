00:48 ()
Норвегия - Финляндия 04 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-09-2025 18:00
Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27182
04 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи
Норвегия
Финляндия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия - Финляндия, которое состоится 04 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Уллевол (Осло, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Норвегия
Финляндия
1 Норвегия вр Эрьян Нюланд
14 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
3 Норвегия зщ Кристоффер Аер
17 Норвегия зщ Торбьёрн Хеггем
5 Норвегия зщ Давид Мёллер Вольфе
10 Норвегия пз Мартин Эдегор
2 Норвегия пз Мортен Торсбю
8 Норвегия пз Сандер Берге
20 Норвегия нп Антонио Нуса
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
7 Норвегия нп Александр Сёрлот
1 Финляндия вр Лукаш Градецки
16 Финляндия зщ Матти Пельтола
15 Финляндия зщ Миро Теньо
18 Финляндия зщ Йере Уронен
4 Финляндия зщ Роберт Иванов
9 Финляндия пз Фредрик Йенсен
14 Финляндия пз Каан Кайринен
6 Финляндия пз Глен Камара
8 Финляндия пз Робин Лод
20 Финляндия нп Йоэль Похьянпало
11 Финляндия нп Оливер Антман
Главные тренеры
Норвегия Столе Сольбаккен
Дания Якоб Фрийс
История личных встреч
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Норвегия1 : 1Финляндия
29.03.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Норвегия2 : 0Финляндия
09.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 4-й тур 0 : 1Норвегия
06.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 3-й тур Норвегия3 : 0
25.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 2-й тур 2 : 4Норвегия
22.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 1-й тур 0 : 5Норвегия
17.11.2024 Лига наций УЕФА Лига В. Группа 3. 6-й тур Норвегия5 : 0
10.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 4-й тур Финляндия2 : 1
07.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 3-й тур Финляндия0 : 2
24.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 2-й тур 2 : 2Финляндия
21.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 1-й тур 0 : 1Финляндия
17.11.2024 Лига наций УЕФА Лига В. Группа 2. 6-й тур Финляндия0 : 2

