Норвегия - Финляндия 04 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-09-2025 18:00
Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27182
04 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия - Финляндия, которое состоится 04 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Уллевол (Осло, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвегия
Финляндия
|1
|вр
|Эрьян Нюланд
|14
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|3
|зщ
|Кристоффер Аер
|17
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|5
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|10
|пз
|Мартин Эдегор
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|8
|пз
|Сандер Берге
|20
|нп
|Антонио Нуса
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|7
|нп
|Александр Сёрлот
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|16
|зщ
|Матти Пельтола
|15
|зщ
|Миро Теньо
|18
|зщ
|Йере Уронен
|4
|зщ
|Роберт Иванов
|9
|пз
|Фредрик Йенсен
|14
|пз
|Каан Кайринен
|6
|пз
|Глен Камара
|8
|пз
|Робин Лод
|20
|нп
|Йоэль Похьянпало
|11
|нп
|Оливер Антман
Главные тренеры
|Столе Сольбаккен
|Якоб Фрийс
История личных встреч
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|29.03.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|09.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 4-й тур
|0 : 1
|06.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 3-й тур
|3 : 0
|25.03.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 2-й тур
|2 : 4
|22.03.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 1-й тур
|0 : 5
|17.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 3. 6-й тур
|5 : 0
|10.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа G. 4-й тур
|2 : 1
|07.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа G. 3-й тур
|0 : 2
|24.03.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа G. 2-й тур
|2 : 2
|21.03.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа G. 1-й тур
|0 : 1
|17.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 2. 6-й тур
|0 : 2