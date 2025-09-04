00:48 ()
Свернуть список

Россия - Иордания 04 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-09-2025 19:00
04 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи
Россия
Иордания

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Россия - Иордания, которое состоится 04 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Россия
Иордания
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
10.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 4Россия
06.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Россия1 : 1
25.03.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Россия5 : 0
19.03.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Россия5 : 0
19.11.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Россия4 : 0
10.06.2025 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 10-й тур Иордания0 : 1
05.06.2025 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 9-й тур 0 : 3Иордания
30.05.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 0Иордания
25.03.2025 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 8-й тур 1 : 1Иордания
20.03.2025 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 7-й тур Иордания3 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Россия — Иордания. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close