Россия - Иордания 04 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-09-2025 19:00
04 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Россия - Иордания, которое состоится 04 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Россия
Иордания
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|10.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 4
|06.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|25.03.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|5 : 0
|19.03.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|5 : 0
|19.11.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|4 : 0
|10.06.2025
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 2. 10-й тур
|0 : 1
|05.06.2025
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 2. 9-й тур
|0 : 3
|30.05.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|25.03.2025
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 2. 8-й тур
|1 : 1
|20.03.2025
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 2. 7-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Россия — Иордания. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.