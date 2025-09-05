05:30 ()
Фарерские острова - Хорватия 05 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-09-2025 20:45
Стадион: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова), вместимость: 6040
05 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа L. 5-й тур
Фарерские острова
Хорватия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фарерские острова - Хорватия, которое состоится 05 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа L. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фарерские острова
Хорватия
Главные тренеры
Фарерские острова Эйдун Клакстейн
Хорватия Златко Далич
История личных встреч
09.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа L. 4-й тур Фарерские острова2 : 1
05.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 0Фарерские острова
25.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа L. 2-й тур 1 : 0Фарерские острова
22.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа L. 1-й тур 2 : 1Фарерские острова
17.11.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 4. 6-й тур 1 : 0Фарерские острова
09.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа L. 4-й тур Хорватия5 : 1
06.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа L. 3-й тур 0 : 7Хорватия
23.03.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/4 финала. 2-й матч 2 : 0 5 : 4Хорватия
20.03.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/4 финала. 1-й матч Хорватия2 : 0
18.11.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 1. 6-й тур Хорватия1 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Люксембург00
2
Плей-офф
Словакия00
3 Северная Ирландия00
4 Германия00
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Словения00
2
Плей-офф
Швейцария00
3 Швеция00
4 Косово00
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция00
2
Плей-офф
Шотландия00
3 Беларусь00
4 Дания00
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Украина00
2
Плей-офф
Исландия00
3 Азербайджан00
4 Франция00
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Турция00
2
Плей-офф
Грузия00
3 Болгария00
4 Испания00
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Ирландия00
2
Плей-офф
Армения00
3 Венгрия00
4 Португалия00
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Финляндия47
2
Плей-офф
Нидерланды26
3 Польша36
4 Литва32
5 Мальта41
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина39
2
Плей-офф
Австрия26
3 Румыния46
4 Кипр33
5 Сан-Марино40
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия412
2
Плей-офф
Израиль36
3 Италия23
4 Эстония43
5 Молдавия30
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Уэльс510
2
Плей-офф
Северная Македония48
3 Бельгия24
4 Казахстан43
5 Лихтенштейн30
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия39
2
Плей-офф
Албания45
3 Сербия24
4 Латвия34
5 Андорра40
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Чехия49
2
Плей-офф
Хорватия26
3 Черногория36
4 Фарерские острова33
5 Гибралтар40

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
