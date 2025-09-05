05:31 ()
Дания - Шотландия 05 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-09-2025 20:45
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
05 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа C. 1-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Дания
Шотландия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дания - Шотландия, которое состоится 05 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дания
Шотландия
1 Дания вр Каспер Шмейхель
13 Дания зщ Расмус Кристенсен
2 Дания зщ Йоаким Андерсен
3 Дания зщ Янник Вестергор
17 Дания зщ Патрик Доргу
19 Дания пз Андерс Дрейер
21 Дания пз Мортен Юльманн
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
14 Дания пз Миккель Дамсгор
12 Дания нп Каспер Дольберг
9 Дания нп Расмус Хойлунд
Шотландия вр Ангус Ганн
Шотландия зщ Энтони Ралстон
Шотландия зщ Джон Сауттар
Шотландия зщ Скотт Маккенна
Шотландия зщ Эндрю Робертсон
Шотландия пз Скотт Мактоминей
Шотландия пз Джон Макгинн
Шотландия пз Льюис Фергюсон
Шотландия пз Билли Гилмор
Шотландия нп Че Адамс
Шотландия нп Джордж Хирст
Главные тренеры
Дания Брайан Ример
Шотландия Стив Кларк
История личных встреч
15.11.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа F. 10-й тур Шотландия2 : 0Дания
01.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа F. 4-й тур Дания2 : 0Шотландия
29.03.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Шотландия1 : 0Дания
10.08.2011 Товарищеские матчи (сборные) Август 2011 Шотландия2 : 1Дания
10.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Дания5 : 0
07.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Дания2 : 1
23.03.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/4 финала. 2-й матч 5 : 2 ДВДания
20.03.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/4 финала. 1-й матч Дания1 : 0
18.11.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 4. 6-й тур 0 : 0Дания
09.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 4Шотландия
06.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Шотландия1 : 3
23.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи А/В. 2-й матч Шотландия0 : 3
20.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи А/В. 1-й матч 0 : 1Шотландия
18.11.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 1. 6-й тур 1 : 2Шотландия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Люксембург00
2
Плей-офф
Словакия00
3 Северная Ирландия00
4 Германия00
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Словения00
2
Плей-офф
Швейцария00
3 Швеция00
4 Косово00
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция00
2
Плей-офф
Шотландия00
3 Беларусь00
4 Дания00
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Украина00
2
Плей-офф
Исландия00
3 Азербайджан00
4 Франция00
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Турция00
2
Плей-офф
Грузия00
3 Болгария00
4 Испания00
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Ирландия00
2
Плей-офф
Армения00
3 Венгрия00
4 Португалия00
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Финляндия47
2
Плей-офф
Нидерланды26
3 Польша36
4 Литва32
5 Мальта41
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина39
2
Плей-офф
Австрия26
3 Румыния46
4 Кипр33
5 Сан-Марино40
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия412
2
Плей-офф
Израиль36
3 Италия23
4 Эстония43
5 Молдавия30
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Уэльс510
2
Плей-офф
Северная Македония48
3 Бельгия24
4 Казахстан43
5 Лихтенштейн30
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия39
2
Плей-офф
Албания45
3 Сербия24
4 Латвия34
5 Андорра40
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Чехия49
2
Плей-офф
Хорватия26
3 Черногория36
4 Фарерские острова33
5 Гибралтар40

