Латвия - Сербия 06 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 06-09-2025 15:00
Стадион: Даугава (Лиепая, Латвия), вместимость: 5083
06 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа K. 5-й тур
Латвия
Сербия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Латвия - Сербия, которое состоится 06 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа K. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Даугава (Лиепая, Латвия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Латвия
Сербия
Главные тренеры
Италия Паоло Николато
Сербия Драган Стойкович
История личных встреч
10.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 4-й тур Латвия1 : 1
07.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Латвия0 : 0
24.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 2-й тур 3 : 0Латвия
21.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 1-й тур 0 : 1Латвия
17.11.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 4. 6-й тур Латвия1 : 2
10.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 4-й тур Сербия3 : 0
07.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 3-й тур 0 : 0Сербия
23.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи А/В. 2-й матч Сербия2 : 0
20.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи А/В. 1-й матч 1 : 1Сербия
18.11.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 4. 6-й тур Сербия0 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Ирландия13
2
Плей-офф
Словакия13
3 Люксембург10
4 Германия10
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Словения00
2
Плей-офф
Швейцария00
3 Швеция00
4 Косово00
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция00
2
Плей-офф
Шотландия00
3 Беларусь00
4 Дания00
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Украина00
2
Плей-офф
Исландия00
3 Азербайджан00
4 Франция00
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания13
2
Плей-офф
Турция13
3 Грузия10
4 Болгария10
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Ирландия00
2
Плей-офф
Армения00
3 Венгрия00
4 Португалия00
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды37
2
Плей-офф
Польша47
3 Финляндия47
4 Литва43
5 Мальта52
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина39
2
Плей-офф
Австрия26
3 Румыния46
4 Кипр33
5 Сан-Марино40
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия412
2
Плей-офф
Израиль36
3 Италия23
4 Эстония43
5 Молдавия30
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Уэльс510
2
Плей-офф
Северная Македония48
3 Бельгия37
4 Казахстан43
5 Лихтенштейн40
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия39
2
Плей-офф
Албания45
3 Сербия24
4 Латвия34
5 Андорра40
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Чехия49
2
Плей-офф
Хорватия26
3 Черногория36
4 Фарерские острова33
5 Гибралтар40

