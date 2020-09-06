01:34 ()
Свернуть список

Англия - Андорра 06 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 06-09-2025 18:00
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
06 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа K. 5-й тур
Главный судья: Мохаммад Аль-Эмара (Рафха, Финляндия)
Англия
Андорра

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Андорра, которое состоится 06 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа K. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Англия
Андорра
13 Англия вр Дин Хендерсон
5 Англия зщ Эзри Конса
6 Англия зщ Марк Гехи
21 Англия зщ Тино Ливраменто
12 Англия зщ Дэн Бёрн
8 Англия пз Джордан Хендерсон
Англия пз Эллиот Андерсон
15 Англия пз Эберечи Эзе
19 Англия пз Нони Мадуэке
20 Англия нп Джаррод Боуэн
9 Англия нп Гарри Кейн
12 Андорра вр Икер Альварес
2 Андорра зщ Даку
5 Андорра зщ Макс Льовера
6 Андорра зщ Кристиан Гарсия
22 Андорра зщ Иан Оливейра
11 Андорра пз Пау Бабот
4 Андорра пз Марк Ребес
17 Андорра пз Жоан Сервос
20 Андорра нп Жоау Тейшейра
10 Андорра нп Гийом Лопес
9 Андорра нп Рикард Фернандес
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Андорра Кольдо Альварес
История личных встреч
07.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 3-й тур Андорра0 : 1Англия
09.10.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа I. 7-й тур Андорра0 : 5Англия
05.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа I. 5-й тур Англия4 : 0Андорра
10.06.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 6. 8-й тур Англия6 : 0Андорра
06.09.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 6. 2-й тур Андорра0 : 2Англия
28.03.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа E. 6-й тур Андорра0 : 3Англия
02.09.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа E. 1-й тур Англия5 : 0Андорра
10.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Англия1 : 3
07.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 3-й тур Андорра0 : 1Англия
24.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 2-й тур Англия3 : 0
21.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 1-й тур Англия2 : 0
17.11.2024 Лига наций УЕФА Лига В. Группа 2. 6-й тур Англия5 : 0
10.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 4-й тур 3 : 0Андорра
07.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 3-й тур Андорра0 : 1Англия
24.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 2-й тур 3 : 0Андорра
21.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 1-й тур Андорра0 : 1
19.11.2024 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 2. 6-й тур 0 : 0Андорра
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча пятого тура к ЧМ-2026: Англия — Андорра. Это соперники по группе K. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Ирландия13
2
Плей-офф
Словакия13
3 Люксембург10
4 Германия10
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Словения00
2
Плей-офф
Швейцария00
3 Швеция00
4 Косово00
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция00
2
Плей-офф
Шотландия00
3 Беларусь00
4 Дания00
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Украина00
2
Плей-офф
Исландия00
3 Азербайджан00
4 Франция00
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания13
2
Плей-офф
Турция13
3 Грузия10
4 Болгария10
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Ирландия00
2
Плей-офф
Армения00
3 Венгрия00
4 Португалия00
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды37
2
Плей-офф
Польша47
3 Финляндия47
4 Литва43
5 Мальта52
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина39
2
Плей-офф
Австрия26
3 Румыния46
4 Кипр33
5 Сан-Марино40
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия412
2
Плей-офф
Израиль36
3 Италия23
4 Эстония43
5 Молдавия30
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Уэльс510
2
Плей-офф
Северная Македония48
3 Бельгия37
4 Казахстан43
5 Лихтенштейн40
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия39
2
Плей-офф
Албания45
3 Сербия24
4 Латвия34
5 Андорра40
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Чехия49
2
Плей-офф
Хорватия26
3 Черногория36
4 Фарерские острова33
5 Гибралтар40

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close