Польша - Финляндия 07 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 07-09-2025 20:45
Стадион: Шлёнск (Хожув, Польша), вместимость: 55211
07 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа G. 6-й тур
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
Польша
Финляндия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша - Финляндия, которое состоится 07 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа G. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Шлёнск (Хожув, Польша).

Составы команд
Польша
Финляндия
1 Польша вр Лукаш Скорупски
4 Польша зщ Томаш Кендзёра
5 Польша зщ Ян Беднарек
14 Польша зщ Якуб Кивёр
13 Польша пз Якуб Каминьский
20 Польша пз Себастьян Шиманьски
10 Польша пз Пётр Зелиньски
2 Польша пз Мэтти Кэш
17 Польша пз Бартош Слиш
21 Польша пз Никола Залевски
9 Польша нп Роберт Левандовски
1 Финляндия вр Лукаш Градецки
5 Финляндия зщ Вилле Коски
3 Финляндия зщ Вилле Тикканен
15 Финляндия зщ Миро Теньо
2 Финляндия пз Матти Пельтола
6 Финляндия пз Глен Камара
8 Финляндия пз Робин Лод
14 Финляндия пз Каан Кайринен
19 Финляндия нп Беньямин Кялльман
7 Финляндия нп Оливер Антман
20 Финляндия нп Йоэль Похьянпало
Главные тренеры
Польша Ян Урбан
Дания Якоб Фрийс
История личных встреч
10.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 4-й тур Финляндия2 : 1Польша
07.10.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Польша5 : 1Финляндия
26.03.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Польша5 : 0Финляндия
29.05.2010 Товарищеские матчи (сборные) Май 2010 Польша0 : 0Финляндия
12.09.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа A. 12-й тур Финляндия0 : 0Польша
02.09.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа A. 1-й тур Польша1 : 3Финляндия
04.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 5-й тур 1 : 1Польша
10.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 4-й тур Финляндия2 : 1Польша
06.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Польша2 : 0
24.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 2-й тур Польша2 : 0
21.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 1-й тур Польша1 : 0
04.09.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 0Финляндия
10.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 4-й тур Финляндия2 : 1Польша
07.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 3-й тур Финляндия0 : 2
24.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 2-й тур 2 : 2Финляндия
21.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 1-й тур 0 : 1Финляндия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Ирландия13
2
Плей-офф
Словакия13
3 Люксембург10
4 Германия10
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария13
2
Плей-офф
Швеция11
3 Словения11
4 Косово10
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция13
2
Плей-офф
Шотландия11
3 Дания11
4 Беларусь10
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Исландия13
2
Плей-офф
Франция13
3 Украина10
4 Азербайджан10
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания13
2
Плей-офф
Турция13
3 Грузия10
4 Болгария10
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия13
2
Плей-офф
Ирландия00
3 Венгрия00
4 Армения10
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды37
2
Плей-офф
Польша47
3 Финляндия47
4 Литва43
5 Мальта52
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина39
2
Плей-офф
Австрия26
3 Румыния46
4 Кипр33
5 Сан-Марино40
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия412
2
Плей-офф
Израиль49
3 Италия36
4 Эстония53
5 Молдавия40
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Уэльс510
2
Плей-офф
Северная Македония48
3 Бельгия37
4 Казахстан43
5 Лихтенштейн40
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия412
2
Плей-офф
Сербия37
3 Албания45
4 Латвия44
5 Андорра50
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Чехия512
2
Плей-офф
Хорватия39
3 Черногория46
4 Фарерские острова43
5 Гибралтар40

Отзывы и комментарии к матчу

