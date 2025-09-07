00:36 ()
Свернуть список

Шинник - Волга Ул 07 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 07-09-2025 16:00
07 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 9-й тур
Шинник
Волга Ул

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Волга Ул, которое состоится 07 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Волга Ул
Ульяновск
Главные тренеры
Беларусь Артём Олегович Булойчик
Россия Михаил Владимирович Белов
История личных встреч
08.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур Шинник2 : 2Волга Ул
18.09.2022 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур Волга Ул1 : 1Шинник
02.09.2012 Кубок России 1/32 финала Волга Ул2 : 1Шинник
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур 0 : 0Шинник
30.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур Шинник1 : 0
23.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур Шинник1 : 1
16.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур 1 : 2Шинник
10.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур Шинник0 : 2
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур Волга Ул1 : 1
30.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур Волга Ул2 : 1
25.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур 4 : 0Волга Ул
17.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур Волга Ул1 : 0
09.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур 1 : 0Волга Ул
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал819
2
Повышение
Факел819
3
Плей-офф за повышение
КАМАЗ817
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс817
5 Челябинск814
6 Ротор814
7 Арсенал Т813
8 Родина810
9 СКА-Хабаровск89
10 Уфа89
11 Енисей89
12 Шинник89
13 Волга Ул88
14 Нефтехимик87
15 Чайка86
16
Зона вылета
Торпедо М85
17
Зона вылета
Сокол84
18
Зона вылета
Черноморец83

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close