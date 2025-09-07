Шинник - Волга Ул 07 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 07-09-2025 16:00
07 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 9-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Волга Ул, которое состоится 07 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шинник
Ярославль
Волга Ул
Ульяновск
Главные тренеры
|Артём Олегович Булойчик
|Михаил Владимирович Белов
История личных встреч
|08.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|2 : 2
|18.09.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|1 : 1
|02.09.2012
|Кубок России
|1/32 финала
|2 : 1
|03.09.2025
|Россия — Лига PARI
|8-й тур
|0 : 0
|30.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|1 : 2
|10.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|0 : 2
|03.09.2025
|Россия — Лига PARI
|8-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|2 : 1
|25.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|4 : 0
|17.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|1 : 0
|09.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|8
|19
| 2
Повышение
|Факел
|8
|19
| 3
Плей-офф за повышение
|КАМАЗ
|8
|17
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|8
|17
|5
|Челябинск
|8
|14
|6
|Ротор
|8
|14
|7
|Арсенал Т
|8
|13
|8
|Родина
|8
|10
|9
|СКА-Хабаровск
|8
|9
|10
|Уфа
|8
|9
|11
|Енисей
|8
|9
|12
|Шинник
|8
|9
|13
|Волга Ул
|8
|8
|14
|Нефтехимик
|8
|7
|15
|Чайка
|8
|6
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Сокол
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Черноморец
|8
|3