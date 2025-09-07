Катар - Россия 07 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 07-09-2025 17:15
Стадион: Джассим Бин Хамад — Аль-Садд (Эр-Райян, Катар), вместимость: 9826
07 Сентября 2025 года в 18:15 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Катар - Россия, которое состоится 07 Сентября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Джассим Бин Хамад — Аль-Садд (Эр-Райян, Катар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Катар
Россия
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) — 2023
|1 : 1
|10.11.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|29.03.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2011
|1 : 1
|03.09.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|24.08.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|10.06.2025
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 10-й тур
|3 : 0
|05.06.2025
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 9-й тур
|1 : 0
|25.03.2025
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 8-й тур
|3 : 1
|04.09.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|10.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 4
|06.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|25.03.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|5 : 0
|19.03.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|5 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Катар — Россия. Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.