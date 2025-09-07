00:37 ()
Свернуть список

Катар - Россия 07 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 07-09-2025 17:15
Стадион: Джассим Бин Хамад — Аль-Садд (Эр-Райян, Катар), вместимость: 9826
07 Сентября 2025 года в 18:15 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи
Катар
Россия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Катар - Россия, которое состоится 07 Сентября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Джассим Бин Хамад — Аль-Садд (Эр-Райян, Катар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Катар
Россия
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
12.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) — 2023 Катар1 : 1Россия
10.11.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Катар2 : 1Россия
29.03.2011 Товарищеские матчи (сборные) Март 2011 Катар1 : 1Россия
03.09.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Катар2 : 2
24.08.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Катар0 : 1
10.06.2025 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 10-й тур 3 : 0Катар
05.06.2025 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 9-й тур Катар1 : 0
25.03.2025 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 8-й тур 3 : 1Катар
04.09.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Россия0 : 0
10.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 4Россия
06.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Россия1 : 1
25.03.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Россия5 : 0
19.03.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Россия5 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Катар — Россия. Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close