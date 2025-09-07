Гран-при Италии 2025 смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2025. Этап 16

Начало трансляции: 07-09-2025 15:00

Арена: Автодром Монца (Монца, Италия) Этап 16, Монца, Италия. Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км) 07 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00)

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Анонс матча Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

на матч