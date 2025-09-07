00:37 ()
Гран-при Италии 2025 смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2025. Этап 16

Начало трансляции: 07-09-2025 15:00
Арена: Автодром Монца (Монца, Италия)
Этап 16, Монца, Италия. Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00)

Спортсмен Команда Результат Очки
1 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
2 Великобритания Ландо Норрис McLaren
3 Австралия Оскар Пиастри McLaren
4 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
5 Великобритания Джордж Расселл Mercedes AMG F1
6 Италия Андреа Кими Антонелли Mercedes AMG F1
7 Бразилия Габриэл Бортолето Kick Sauber
8 Испания Фернандо Алонсо Aston Martin
9 Япония Юки Цунода Red Bull
10 Великобритания Льюис Хэмилтон Scuderia Ferrari
11 Великобритания Оливер Берман Haas
12 Германия Нико Хюлькенберг Kick Sauber
13 Испания Карлос Сайнс Williams
14 Таиланд Алекс Албон Williams
15 Франция Эстебан Окон Haas
16 Франция Исак Хаджар Racing Bulls
17 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
18 Аргентина Франко Колапинто Alpine
19 Франция Пьер Гасли Alpine
20 Новая Зеландия Лиам Лоусон Racing Bulls

