Гран-при Италии 2025 смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2025. Этап 16
Начало трансляции: 07-09-2025 15:00
Арена: Автодром Монца (Монца, Италия)Этап 16, Монца, Италия. Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00)
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|2
|Ландо Норрис
|McLaren
|3
|Оскар Пиастри
|McLaren
|4
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|5
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|6
|Андреа Кими Антонелли
|Mercedes AMG F1
|7
|Габриэл Бортолето
|Kick Sauber
|8
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|9
|Юки Цунода
|Red Bull
|10
|Льюис Хэмилтон
|Scuderia Ferrari
|11
|Оливер Берман
|Haas
|12
|Нико Хюлькенберг
|Kick Sauber
|13
|Карлос Сайнс
|Williams
|14
|Алекс Албон
|Williams
|15
|Эстебан Окон
|Haas
|16
|Исак Хаджар
|Racing Bulls
|17
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|18
|Франко Колапинто
|Alpine
|19
|Пьер Гасли
|Alpine
|20
|Лиам Лоусон
|Racing Bulls