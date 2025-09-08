21:19 ()
Хорватия - Черногория 08 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-09-2025 20:45
Стадион: Максимир (Загреб, Хорватия), вместимость: 37168
08 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа L. 6-й тур
Хорватия
Черногория

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хорватия - Черногория, которое состоится 08 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа L. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Максимир (Загреб, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хорватия
Черногория
Главные тренеры
ХорватияЗлатко Далич
ХорватияРоберт Просинечки
История личных встреч
05.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа L. 5-й тур0 : 1Хорватия
09.06.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа L. 4-й турХорватия5 : 1
06.06.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа L. 3-й тур0 : 7Хорватия
23.03.2025Лига наций УЕФАЛига А. 1/4 финала. 2-й матч2 : 0 5 : 4Хорватия
20.03.2025Лига наций УЕФАЛига А. 1/4 финала. 1-й матчХорватия2 : 0
05.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа L. 5-й турЧерногория0 : 2
09.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиЧерногория2 : 2
06.06.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа L. 3-й тур2 : 0Черногория
25.03.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа L. 2-й турЧерногория1 : 0
22.03.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа L. 1-й турЧерногория3 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Ирландия13
2
Плей-офф
Словакия13
3 Люксембург10
4 Германия10
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария13
2
Плей-офф
Швеция11
3 Словения11
4 Косово10
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция13
2
Плей-офф
Шотландия11
3 Дания11
4 Беларусь10
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Исландия13
2
Плей-офф
Франция13
3 Украина10
4 Азербайджан10
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания13
2
Плей-офф
Грузия23
3 Турция13
4 Болгария20
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия13
2
Плей-офф
Венгрия11
3 Ирландия11
4 Армения10
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды410
2
Плей-офф
Польша47
3 Финляндия47
4 Литва53
5 Мальта52
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина412
2
Плей-офф
Австрия39
3 Румыния46
4 Кипр43
5 Сан-Марино50
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия412
2
Плей-офф
Израиль49
3 Италия36
4 Эстония53
5 Молдавия40
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония511
2
Плей-офф
Уэльс510
3 Бельгия37
4 Казахстан43
5 Лихтенштейн50
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия412
2
Плей-офф
Сербия37
3 Албания45
4 Латвия44
5 Андорра50
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Чехия512
2
Плей-офф
Хорватия39
3 Черногория46
4 Фарерские острова43
5 Гибралтар40

