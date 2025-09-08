21:19 ()
Косово - Швеция 08 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-09-2025 20:45
Стадион: Фадиль Вокри (Приштина, Косово), вместимость: 13500
08 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа B. 2-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Косово
Швеция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Косово - Швеция, которое состоится 08 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Косово
Швеция
1КосововрАриянет Мурич
15КосовозщМергим Войвода
4КосовозщИлир Красники
5КосовозщЛюмбард Деллова
23КосовозщЛеарт Пакярада
10ШвейцарияпзЛеон Авдуллаху
6КосовопзЭльвис Реджбечай
8КосовопзФлоран Муслия
22КосовонпМухаррем Яшари
17КосовонпЭрмал Красники
18КосовонпВедат Мурики
1ШвецияврРобин Ольсен
5ШвециязщГабриэль Гудмундссон
4ШвециязщИсак Хин
8ШвециязщДаниэль Свенссон
3ШвециязщЯльмар Экдаль
21ШвецияпзАлександер Бернхардссон
14ШвецияпзАнтон Шалетрош
18ШвецияпзЯсин Аяри
20ШвецияпзХуго Ларссон
11ШвецияпзЭнтони Эланга
17ШвециянпВиктор Дьёкереш
Главные тренеры
ГерманияФранко Фода
ДанияЙон-Даль Томассон
История личных встреч
09.10.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа B. 7-й турШвеция3 : 0Косово
28.03.2021ЧМ-2022 — ЕвропаГруппа B. 2-й турКосово0 : 3Швеция
05.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа B. 1-й тур4 : 0Косово
09.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиКосово4 : 2
06.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиКосово5 : 2
23.03.2025Лига наций УЕФАСтыковые матчи В/С. 2-й матч1 : 3Косово
20.03.2025Лига наций УЕФАСтыковые матчи В/С. 1-й матчКосово2 : 1
05.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа B. 1-й тур2 : 2Швеция
10.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиШвеция4 : 3
06.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчи0 : 2Швеция
25.03.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиШвеция5 : 1
22.03.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчи1 : 0Швеция
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Ирландия13
2
Плей-офф
Словакия13
3 Люксембург10
4 Германия10
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария13
2
Плей-офф
Швеция11
3 Словения11
4 Косово10
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция13
2
Плей-офф
Шотландия11
3 Дания11
4 Беларусь10
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Исландия13
2
Плей-офф
Франция13
3 Украина10
4 Азербайджан10
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания13
2
Плей-офф
Грузия23
3 Турция13
4 Болгария20
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия13
2
Плей-офф
Венгрия11
3 Ирландия11
4 Армения10
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды410
2
Плей-офф
Польша47
3 Финляндия47
4 Литва53
5 Мальта52
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина412
2
Плей-офф
Австрия39
3 Румыния46
4 Кипр43
5 Сан-Марино50
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия412
2
Плей-офф
Израиль49
3 Италия36
4 Эстония53
5 Молдавия40
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония511
2
Плей-офф
Уэльс510
3 Бельгия37
4 Казахстан43
5 Лихтенштейн50
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия412
2
Плей-офф
Сербия37
3 Албания45
4 Латвия44
5 Андорра50
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Чехия512
2
Плей-офф
Хорватия39
3 Черногория46
4 Фарерские острова43
5 Гибралтар40

Отзывы и комментарии к матчу

