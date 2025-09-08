21:20 ()
Челябинск - Чайка 08 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-09-2025 16:00
Стадион: Центральный (Челябинск, Россия), вместимость: 6000
08 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 9-й тур
Главный судья: Антон Сидорин (Москва, Россия);
Челябинск
Чайка

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челябинск - Чайка, которое состоится 08 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Челябинск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челябинск
Челябинск
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
РоссияРоман Михайлович Пилипчук
РоссияДмитрий Владимирович Комбаров
История личных встреч
11.05.2024Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 2-й этап. 13-й турЧелябинск5 : 0Чайка
30.03.2024Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 2-й этап. 5-й турЧайка1 : 1Челябинск
04.09.2025Россия — Лига PARI8-й турЧелябинск1 : 1
30.08.2025Россия — Лига PARI7-й тур1 : 1Челябинск
23.08.2025Россия — Лига PARI6-й турЧелябинск3 : 1
17.08.2025Россия — Лига PARI5-й тур2 : 1Челябинск
09.08.2025Россия — Лига PARI4-й турЧелябинск1 : 0
03.09.2025Россия — Лига PARI8-й турЧайка0 : 6
30.08.2025Россия — Лига PARI7-й тур4 : 0Чайка
24.08.2025Россия — Лига PARI6-й турЧайка0 : 3
16.08.2025Россия — Лига PARI5-й турЧайка1 : 2
10.08.2025Россия — Лига PARI4-й тур1 : 1Чайка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал819
2
Повышение
Факел819
3
Плей-офф за повышение
КАМАЗ918
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс817
5 Ротор917
6 Челябинск814
7 Арсенал Т813
8 Родина913
9 Шинник912
10 СКА-Хабаровск99
11 Уфа99
12 Енисей99
13 Волга Ул98
14 Нефтехимик87
15 Черноморец96
16
Зона вылета
Торпедо М96
17
Зона вылета
Чайка86
18
Зона вылета
Сокол84

Отзывы и комментарии к матчу

