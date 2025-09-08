Факел - Арсенал Т 08 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-09-2025 18:30
Стадион: Факел (Воронеж, Россия), вместимость: 10052
08 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 9-й тур
Главный судья: Герман Коваленко (Казань, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Арсенал Т, которое состоится 08 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Факел (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
|Игорь Михайлович Шалимов
|Дмитрий Иванович Гунько
История личных встреч
|21.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|06.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|25.09.2019
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2
|15.05.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|1 : 0
|01.11.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|3 : 1
|11.10.2012
|Второй дивизион - Центр
|16-й тур
|0 : 0
|21.07.2012
|Второй дивизион - Центр
|2-й тур
|4 : 1
|04.09.2025
|Россия — Лига PARI
|8-й тур
|1 : 1
|31.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|2 : 0
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|0 : 0
|24.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|1 : 0
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|2 : 2
|03.09.2025
|Россия — Лига PARI
|8-й тур
|3 : 1
|30.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|2 : 1
|24.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|0 : 3
|16.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|2 : 2
|09.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура Первой лиги: «Факел» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|8
|19
| 2
Повышение
|Факел
|8
|19
| 3
Плей-офф за повышение
|КАМАЗ
|9
|18
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|8
|17
|5
|Ротор
|9
|17
|6
|Челябинск
|8
|14
|7
|Арсенал Т
|8
|13
|8
|Родина
|9
|13
|9
|Шинник
|9
|12
|10
|СКА-Хабаровск
|9
|9
|11
|Уфа
|9
|9
|12
|Енисей
|9
|9
|13
|Волга Ул
|9
|8
|14
|Нефтехимик
|8
|7
|15
|Черноморец
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|9
|6
| 17
Зона вылета
|Чайка
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Сокол
|8
|4