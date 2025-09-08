21:20 ()
Факел - Арсенал Т 08 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-09-2025 18:30
Стадион: Факел (Воронеж, Россия), вместимость: 10052
08 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 9-й тур
Главный судья: Герман Коваленко (Казань, Россия);
Факел
Арсенал Т

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Арсенал Т, которое состоится 08 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Факел (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
РоссияИгорь Михайлович Шалимов
РоссияДмитрий Иванович Гунько
История личных встреч
21.02.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Факел1 : 1Арсенал Т
06.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Факел2 : 1Арсенал Т
25.09.2019Кубок России1/16 финалаФакел1 : 2Арсенал Т
15.05.2016ФНЛ - Первый дивизион37-й турАрсенал Т1 : 0Факел
01.11.2015ФНЛ - Первый дивизион19-й турФакел3 : 1Арсенал Т
11.10.2012Второй дивизион - Центр16-й турФакел0 : 0Арсенал Т
21.07.2012Второй дивизион - Центр2-й турАрсенал Т4 : 1Факел
04.09.2025Россия — Лига PARI8-й тур1 : 1Факел
31.08.2025Россия — Лига PARI7-й тур2 : 0Факел
29.08.2025Россия — МФЛ21-й турФакел0 : 0
24.08.2025Россия — Лига PARI6-й турФакел1 : 0
22.08.2025Россия — МФЛ20-й тур2 : 2Факел
03.09.2025Россия — Лига PARI8-й турАрсенал Т3 : 1
30.08.2025Россия — Лига PARI7-й тур2 : 1Арсенал Т
24.08.2025Россия — Лига PARI6-й тур0 : 3Арсенал Т
16.08.2025Россия — Лига PARI5-й турАрсенал Т2 : 2
09.08.2025Россия — Лига PARI4-й тур1 : 1Арсенал Т
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура Первой лиги: «Факел» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал819
2
Повышение
Факел819
3
Плей-офф за повышение
КАМАЗ918
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс817
5 Ротор917
6 Челябинск814
7 Арсенал Т813
8 Родина913
9 Шинник912
10 СКА-Хабаровск99
11 Уфа99
12 Енисей99
13 Волга Ул98
14 Нефтехимик87
15 Черноморец96
16
Зона вылета
Торпедо М96
17
Зона вылета
Чайка86
18
Зона вылета
Сокол84

