Армения - Ирландия 09 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-09-2025 18:00
Стадион: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения), вместимость: 14530
09 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа F. 2-й тур
Армения
Ирландия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Армения - Ирландия, которое состоится 09 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа F. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Армения
Ирландия
Главные тренеры
Армения Егише Меликович Меликян
Исландия Хеймир Хадльгримссон
История личных встреч
27.09.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 1. 6-й тур Ирландия3 : 2Армения
04.06.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 1. 1-й тур Армения1 : 0Ирландия
11.10.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа B. 10-й тур Ирландия2 : 1Армения
03.09.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа B. 1-й тур Армения0 : 1Ирландия
06.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа F. 1-й тур Армения0 : 5
09.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 2Армения
06.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 5 : 2Армения
23.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи В/С. 2-й матч 6 : 1Армения
20.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи В/С. 1-й матч Армения0 : 3
06.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа F. 1-й тур Ирландия2 : 2
10.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 0Ирландия
06.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Ирландия1 : 1
23.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи В/С. 2-й матч Ирландия2 : 1
20.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи В/С. 1-й матч 1 : 2Ирландия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Словакия26
2
Плей-офф
Северная Ирландия23
3 Германия23
4 Люксембург20
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария13
2
Плей-офф
Швеция11
3 Словения11
4 Косово10
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция13
2
Плей-офф
Шотландия11
3 Дания11
4 Беларусь10
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Исландия13
2
Плей-офф
Франция13
3 Украина10
4 Азербайджан10
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания26
2
Плей-офф
Грузия23
3 Турция23
4 Болгария20
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия13
2
Плей-офф
Венгрия11
3 Ирландия11
4 Армения10
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды410
2
Плей-офф
Польша510
3 Финляндия57
4 Литва53
5 Мальта52
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина412
2
Плей-офф
Австрия39
3 Румыния46
4 Кипр43
5 Сан-Марино50
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия412
2
Плей-офф
Израиль49
3 Италия36
4 Эстония53
5 Молдавия40
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония511
2
Плей-офф
Бельгия410
3 Уэльс510
4 Казахстан53
5 Лихтенштейн50
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия412
2
Плей-офф
Сербия37
3 Албания45
4 Латвия44
5 Андорра50
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Чехия512
2
Плей-офф
Хорватия39
3 Черногория46
4 Фарерские острова43
5 Гибралтар40

