Франция - Исландия 09 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-09-2025 20:45
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
09 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа D. 2-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Франция
Исландия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Исландия, которое состоится 09 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция
Исландия
16ФранцияврМик Меньян
5ФранциязщЖюль Кунде
15ФранциязщИбраима Конате
4ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3ФранциязщЛука Динь
8ФранцияпзОрельен Тчуамени
13ФранцияпзМану Коне
9ФранцияпзМаркус Тюрам
20ФранцияпзБрэдли Баркола
11ФранциянпМайкл Олисе
10ФранциянпКилиан Мбаппе
1ИсландияврЭлиас Рабн Олафссон
4ИсландиязщВиктор Паульссон
5ИсландиязщСверрир Ингасон
3ИсландиязщДаниэль Гретарссон
16ИсландияпзСтефан Тейтур Тордарсон
8ИсландияпзИсак-Бергманн Йоуханнессон
7ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
11ИсландиянпЙоун Торстейнссон
10ИсландиянпАльберт Гудмундссон
23ИсландиянпМикаэль-Эгиль Эллертссон
22ИсландиянпАндри Гудьонсен
Главные тренеры
ФранцияДидье Дешам
ИсландияАрнар Гуннлаугссон
История личных встреч
11.10.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа H. 7-й турИсландия0 : 1Франция
25.03.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа H. 2-й турФранция4 : 0Исландия
11.10.2018Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Франция2 : 2Исландия
03.07.2016ЧЕ-2016 - финальный раунд1/4 финалаФранция5 : 2Исландия
27.05.2012Товарищеские матчи (сборные)Май 2012Франция3 : 2Исландия
05.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа D. 1-й тур0 : 2Франция
08.06.2025Лига наций УЕФАЛига А. За 3-е место0 : 2Франция
05.06.2025Лига наций УЕФАЛига А. 1/2 финала5 : 4Франция
23.03.2025Лига наций УЕФАЛига А. 1/4 финала. 2-й матчФранция2 : 0 5 : 4
20.03.2025Лига наций УЕФАЛига А. 1/4 финала. 1-й матч2 : 0Франция
05.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа D. 1-й турИсландия5 : 0
10.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчи1 : 0Исландия
06.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчи1 : 3Исландия
23.03.2025Лига наций УЕФАСтыковые матчи В/С. 2-й матчИсландия1 : 3
20.03.2025Лига наций УЕФАСтыковые матчи В/С. 1-й матч2 : 1Исландия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Словакия26
2
Плей-офф
Северная Ирландия23
3 Германия23
4 Люксембург20
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария13
2
Плей-офф
Швеция11
3 Словения11
4 Косово10
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция13
2
Плей-офф
Шотландия11
3 Дания11
4 Беларусь10
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Исландия13
2
Плей-офф
Франция13
3 Украина10
4 Азербайджан10
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания26
2
Плей-офф
Грузия23
3 Турция23
4 Болгария20
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия13
2
Плей-офф
Венгрия11
3 Ирландия11
4 Армения10
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды410
2
Плей-офф
Польша510
3 Финляндия57
4 Литва53
5 Мальта52
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина412
2
Плей-офф
Австрия39
3 Румыния46
4 Кипр43
5 Сан-Марино50
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия412
2
Плей-офф
Израиль49
3 Италия36
4 Эстония53
5 Молдавия40
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония511
2
Плей-офф
Бельгия410
3 Уэльс510
4 Казахстан53
5 Лихтенштейн50
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия412
2
Плей-офф
Сербия37
3 Албания45
4 Латвия44
5 Андорра50
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Чехия512
2
Плей-офф
Хорватия39
3 Черногория46
4 Фарерские острова43
5 Гибралтар40

