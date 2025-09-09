Франция - Исландия 09 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-09-2025 20:45
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
09 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа D. 2-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Исландия, которое состоится 09 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Франция
Исландия
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Жюль Кунде
|15
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Лука Динь
|8
|пз
|Орельен Тчуамени
|13
|пз
|Ману Коне
|9
|пз
|Маркус Тюрам
|20
|пз
|Брэдли Баркола
|11
|нп
|Майкл Олисе
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|1
|вр
|Элиас Рабн Олафссон
|4
|зщ
|Виктор Паульссон
|5
|зщ
|Сверрир Ингасон
|3
|зщ
|Даниэль Гретарссон
|16
|пз
|Стефан Тейтур Тордарсон
|8
|пз
|Исак-Бергманн Йоуханнессон
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|11
|нп
|Йоун Торстейнссон
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|23
|нп
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|22
|нп
|Андри Гудьонсен
Главные тренеры
|Дидье Дешам
|Арнар Гуннлаугссон
История личных встреч
|11.10.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа H. 7-й тур
|0 : 1
|25.03.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа H. 2-й тур
|4 : 0
|11.10.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 2
|03.07.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|1/4 финала
|5 : 2
|27.05.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2012
|3 : 2
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа D. 1-й тур
|0 : 2
|08.06.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. За 3-е место
|0 : 2
|05.06.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/2 финала
|5 : 4
|23.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
|2 : 0 5 : 4
|20.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа D. 1-й тур
|5 : 0
|10.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|06.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|23.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Стыковые матчи В/С. 2-й матч
|1 : 3
|20.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Стыковые матчи В/С. 1-й матч
|2 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Словакия
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Северная Ирландия
|2
|3
|3
|Германия
|2
|3
|4
|Люксембург
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Швейцария
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Швеция
|1
|1
|3
|Словения
|1
|1
|4
|Косово
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Греция
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Шотландия
|1
|1
|3
|Дания
|1
|1
|4
|Беларусь
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Исландия
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Франция
|1
|3
|3
|Украина
|1
|0
|4
|Азербайджан
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Испания
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Грузия
|2
|3
|3
|Турция
|2
|3
|4
|Болгария
|2
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Португалия
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Венгрия
|1
|1
|3
|Ирландия
|1
|1
|4
|Армения
|1
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Нидерланды
|4
|10
| 2
Плей-офф
|Польша
|5
|10
|3
|Финляндия
|5
|7
|4
|Литва
|5
|3
|5
|Мальта
|5
|2
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Босния и Герцеговина
|4
|12
| 2
Плей-офф
|Австрия
|3
|9
|3
|Румыния
|4
|6
|4
|Кипр
|4
|3
|5
|Сан-Марино
|5
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Норвегия
|4
|12
| 2
Плей-офф
|Израиль
|4
|9
|3
|Италия
|3
|6
|4
|Эстония
|5
|3
|5
|Молдавия
|4
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Северная Македония
|5
|11
| 2
Плей-офф
|Бельгия
|4
|10
|3
|Уэльс
|5
|10
|4
|Казахстан
|5
|3
|5
|Лихтенштейн
|5
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Англия
|4
|12
| 2
Плей-офф
|Сербия
|3
|7
|3
|Албания
|4
|5
|4
|Латвия
|4
|4
|5
|Андорра
|5
|0
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Чехия
|5
|12
| 2
Плей-офф
|Хорватия
|3
|9
|3
|Черногория
|4
|6
|4
|Фарерские острова
|4
|3
|5
|Гибралтар
|4
|0