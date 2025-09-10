03:24 ()
Чили - Уругвай 10 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 10-09-2025 01:30
10 Сентября 2025 года в 02:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур
Чили
Перерыв
0 : 0
Уругвай

  • 38'
    Фелипе Лойола
0'
45'
90'
    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чили - Уругвай, которое состоится 10 Сентября 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Чили
    Уругвай
    12ЧиливрЛоуренс Вигуру
    5ЧилизщПауло Диас
    3ЧилизщГильермо Марипан
    2ЧилизщФабиан Ормасабаль
    8ЧилизщФелипе Лойола
    17ЧилизщГабриэль Суасо
    18ЧилипзРодриго Эчеверрия
    7ЧилипзJavier Altamirano
    20ЧилинпЛукас Сепеда
    22ЧилинпБен Бреретон Диас
    14ЧилинпEmiliano Ramos
    23УругвайврСантьяго Меле
    8УругвайзщНаитан Нандес
    4УругвайзщРональд Араухо
    3УругвайзщСебастьян Энцо Касерес Рамос
    17УругвайзщМатиас Винья
    5УругвайпзМануэль Угарте
    6УругвайпзРодриго Бентанкур
    15УругвайпзФедерико Вальверде
    10УругвайпзБрайан Родригес
    19УругвайпзКристиан Оливера
    9УругвайнпДарвин Нуньес
    Запасные
    1ЧиливрThomas Guilier
    23ЧиливрВисенте Рейес
    4ЧилизщDaniel Gonzalez
    13ЧилизщIvan Roman
    21ЧилипзМатиас Сепульведа
    6ЧилипзВисенте Писарро
    10ЧилипзЛукас Ассади
    11ЧилипзЛусиано Кабраль
    15ЧилипзИгнасио Сааведра
    19ЧилинпMaximiliano Gutierrez
    9ЧилинпАлехандер Аравена
    16ЧилинпГонсало Тапия
    1УругвайврСерхио Рочет
    12УругвайврФранко Израэль
    2УругвайзщСантьяго Буэно
    22УругвайзщХоакин Пикерес
    14УругвайзщХосе Луис Родригес
    16УругвайзщKevin Amaro
    18УругвайпзХуан Санабрия
    20УругвайпзЭмилиано Мартинес
    21УругвайпзРодриго Саласар
    11УругвайнпIgnacio Laquintana
    7УругвайнпРодриго Агирре
    13УругвайнпФедерико Виньяс
    Главные тренеры
    АргентинаРикардо Гарека
    АргентинаМарсело Бьельса
    История личных встреч
    09.09.2023 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Уругвай3 : 1Чили
    30.03.2022 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 18-й тур Чили0 : 2Уругвай
    22.06.2021 Кубок Америки — 2021 Группа А. 3-й тур Уругвай1 : 1Чили
    09.10.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Уругвай2 : 1Чили
    25.06.2019 Кубок Америки — 2019 Группа C. 3-й тур Чили0 : 1Уругвай
    16.11.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 12-й тур Чили3 : 1Уругвай
    18.11.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Уругвай3 : 0Чили
    25.06.2015 Кубок Америки 1/4 финала Чили1 : 0Уругвай
    19.11.2014 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2014 Чили1 : 2Уругвай
    27.03.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 12-й тур Чили2 : 0Уругвай
    05.09.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 17-й тур 3 : 0Чили
    10.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 16-й тур 2 : 0Чили
    06.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 15-й тур Чили0 : 1
    26.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 14-й тур Чили0 : 0
    21.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 13-й тур 1 : 0Чили
    05.09.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 17-й тур Уругвай3 : 0
    11.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 16-й тур Уругвай2 : 0
    06.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 15-й тур 2 : 0Уругвай
    25.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 14-й тур 0 : 0Уругвай
    22.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Уругвай0 : 1
    Турнирная таблица
    КомандаИО
    1 Аргентина1738
    2 Бразилия1728
    3 Уругвай1727
    4 Эквадор1726
    5 Колумбия1725
    6 Парагвай1725
    7 Венесуэла1718
    8 Боливия1717
    9 Перу1712
    10 Чили1710

