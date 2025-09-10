Чили - Уругвай 10 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 10-09-2025 01:30
10 Сентября 2025 года в 02:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур
0 : 0
- 38'Фелипе Лойола
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чили - Уругвай, которое состоится 10 Сентября 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур, оно проводится на .
Составы команд
Чили
Уругвай
|12
|вр
|Лоуренс Вигуру
|5
|зщ
|Пауло Диас
|3
|зщ
|Гильермо Марипан
|2
|зщ
|Фабиан Ормасабаль
|8
|зщ
|Фелипе Лойола
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|18
|пз
|Родриго Эчеверрия
|7
|пз
|Javier Altamirano
|20
|нп
|Лукас Сепеда
|22
|нп
|Бен Бреретон Диас
|14
|нп
|Emiliano Ramos
|23
|вр
|Сантьяго Меле
|8
|зщ
|Наитан Нандес
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|3
|зщ
|Себастьян Энцо Касерес Рамос
|17
|зщ
|Матиас Винья
|5
|пз
|Мануэль Угарте
|6
|пз
|Родриго Бентанкур
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|10
|пз
|Брайан Родригес
|19
|пз
|Кристиан Оливера
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
Запасные
|1
|вр
|Thomas Guilier
|23
|вр
|Висенте Рейес
|4
|зщ
|Daniel Gonzalez
|13
|зщ
|Ivan Roman
|21
|пз
|Матиас Сепульведа
|6
|пз
|Висенте Писарро
|10
|пз
|Лукас Ассади
|11
|пз
|Лусиано Кабраль
|15
|пз
|Игнасио Сааведра
|19
|нп
|Maximiliano Gutierrez
|9
|нп
|Алехандер Аравена
|16
|нп
|Гонсало Тапия
|1
|вр
|Серхио Рочет
|12
|вр
|Франко Израэль
|2
|зщ
|Сантьяго Буэно
|22
|зщ
|Хоакин Пикерес
|14
|зщ
|Хосе Луис Родригес
|16
|зщ
|Kevin Amaro
|18
|пз
|Хуан Санабрия
|20
|пз
|Эмилиано Мартинес
|21
|пз
|Родриго Саласар
|11
|нп
|Ignacio Laquintana
|7
|нп
|Родриго Агирре
|13
|нп
|Федерико Виньяс
Главные тренеры
|Рикардо Гарека
|Марсело Бьельса
История личных встреч
|09.09.2023
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|3 : 1
|30.03.2022
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 18-й тур
|0 : 2
|22.06.2021
|Кубок Америки — 2021
|Группа А. 3-й тур
|1 : 1
|09.10.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|2 : 1
|25.06.2019
|Кубок Америки — 2019
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|16.11.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|3 : 1
|18.11.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|3 : 0
|25.06.2015
|Кубок Америки
|1/4 финала
|1 : 0
|19.11.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2014
|1 : 2
|27.03.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 12-й тур
|2 : 0
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 17-й тур
|3 : 0
|10.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 16-й тур
|2 : 0
|06.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|0 : 1
|26.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|0 : 0
|21.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|1 : 0
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 17-й тур
|3 : 0
|11.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 16-й тур
|2 : 0
|06.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|2 : 0
|25.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|0 : 0
|22.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|17
|38
|2
|Бразилия
|17
|28
|3
|Уругвай
|17
|27
|4
|Эквадор
|17
|26
|5
|Колумбия
|17
|25
|6
|Парагвай
|17
|25
|7
|Венесуэла
|17
|18
|8
|Боливия
|17
|17
|9
|Перу
|17
|12
|10
|Чили
|17
|10