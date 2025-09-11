Рубин - Динамо Мх 12 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 11-09-2025 16:03
Стадион: Ак Барс Арена (Казань, Россия), вместимость: 45379
12 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Динамо Мх, которое состоится 12 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
|07.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 3
|23.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|2 : 0
|06.11.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|0 : 0
|26.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|2 : 0
|23.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|0 : 0
|31.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|27.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 3-й тур
|1 : 3
|23.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 0
|18.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|12.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1 3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|7
|16
|2
|ЦСКА
|7
|15
|3
|Балтика
|7
|15
|4
|Локомотив М
|7
|15
|5
|Зенит
|7
|12
|6
|Спартак М
|7
|11
|7
|Рубин
|7
|11
|8
|Крылья Советов
|7
|9
|9
|Динамо М
|7
|8
|10
|Ахмат
|7
|8
|11
|Динамо Мх
|7
|8
|12
|Оренбург
|7
|7
| 13
Стыковая зона
|Акрон
|7
|6
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|7
|5
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|7
|3
| 16
Зона вылета
|Сочи
|7
|1