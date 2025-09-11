00:22 ()
Рубин - Динамо Мх 12 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 11-09-2025 16:03
Стадион: Ак Барс Арена (Казань, Россия), вместимость: 45379
12 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 8-й тур
Рубин
Динамо Мх

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Динамо Мх, которое состоится 12 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
07.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Динамо Мх2 : 3Рубин
23.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Рубин2 : 0Динамо Мх
27.05.2023 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур Рубин2 : 0Динамо Мх
06.11.2022 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур Динамо Мх0 : 1Рубин
30.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур 2 : 2Рубин
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур 0 : 0Рубин
26.08.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур 2 : 0Рубин
23.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Рубин0 : 2
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур Рубин0 : 0
31.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Динамо Мх1 : 0
27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур 1 : 3Динамо Мх
23.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур 4 : 0Динамо Мх
18.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур 2 : 0Динамо Мх
12.08.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 2-й тур 1 : 1 3 : 4Динамо Мх
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар716
2 ЦСКА715
3 Балтика715
4 Локомотив М715
5 Зенит712
6 Спартак М711
7 Рубин711
8 Крылья Советов79
9 Динамо М78
10 Ахмат78
11 Динамо Мх78
12 Оренбург77
13
Стыковая зона
Акрон76
14
Стыковая зона
Ростов75
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород73
16
Зона вылета
Сочи71

