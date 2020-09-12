Байер - Айнтрахт 12 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 11-09-2025 16:03
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
12 Сентября 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Айнтрахт Ф, которое состоится 12 Сентября 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|1
|вр
|Марк Флеккен
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|5
|зщ
|Луак Баде
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|21
|пз
|Лукас Васкес
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|8
|пз
|Роберт Андрих
|17
|пз
|Элисс Бен-Сегир
|10
|пз
|Малик Тилльман
|14
|нп
|Патрик Шик
|23
|вр
|Михаэль Цеттерер
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|42
|пз
|Джан Узун
|20
|нп
|Рицу Доан
|19
|нп
|Жан-Маттео Баойя
|17
|нп
|Элье Ваи
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Каспер Юльманн
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 4
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|05.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 5
|17.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|3 : 0
|08.04.2023
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|3 : 1
|15.10.2022
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|5 : 1
|02.05.2022
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 0
|12.12.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|5 : 2
|24.04.2021
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 1
|12.01.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|4 : 1
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 3
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|15.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 4
|08.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|05.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 3
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|4 : 1
|17.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 5
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Кёльн
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Санкт-Паули
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Вольфсбург
|2
|4
|7
|Аугсбург
|2
|3
|8
|Штутгарт
|2
|3
|9
|Хоффенхайм
|2
|3
|10
|Унион
|2
|3
|11
|РБ Лейпциг
|2
|3
|12
|Байер
|2
|1
|13
|Майнц
|2
|1
|14
|Боруссия М
|2
|1
|15
|Гамбург
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|2
|1
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Фрайбург
|2
|0