00:23 ()
Свернуть список

Байер - Айнтрахт 12 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 11-09-2025 16:03
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
12 Сентября 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Байер
Айнтрахт Ф

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Айнтрахт Ф, которое состоится 12 Сентября 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
4 Англия зщ Джарелл Куанса
5 Франция зщ Луак Баде
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
20 Испания зщ Алехандро Гримальдо
21 Испания пз Лукас Васкес
25 Аргентина пз Эксекиэль Паласиос
8 Германия пз Роберт Андрих
17 Марокко пз Элисс Бен-Сегир
10 США пз Малик Тилльман
14 Чехия нп Патрик Шик
23 Германия вр Михаэль Цеттерер
4 Германия зщ Робин Кох
3 Бельгия зщ Артур Теате
21 Германия зщ Натаниэль Браун
13 Дания зщ Расмус Кристенсен
16 Швеция пз Хуго Ларссон
8 Алжир пз Фарес Шаиби
42 Турция пз Джан Узун
20 Япония нп Рицу Доан
19 Франция нп Жан-Маттео Баойя
17 Франция нп Элье Ваи
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Дания Каспер Юльманн
Дания Каспер Юльманн
Дания Каспер Юльманн
Германия Дино Топпмёллер
История личных встреч
01.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур Айнтрахт Ф1 : 4Байер
19.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур Байер2 : 1Айнтрахт Ф
05.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур Айнтрахт Ф1 : 5Байер
17.12.2023 Германия - Бундеслига 15-й тур Байер3 : 0Айнтрахт Ф
08.04.2023 Германия - Бундеслига 27-й тур Байер3 : 1Айнтрахт Ф
15.10.2022 Германия - Бундеслига 10-й тур Айнтрахт Ф5 : 1Байер
02.05.2022 Германия - Бундеслига 32-й тур Байер2 : 0Айнтрахт Ф
12.12.2021 Германия - Бундеслига 15-й тур Айнтрахт Ф5 : 2Байер
24.04.2021 Германия - Бундеслига 31-й тур Байер3 : 1Айнтрахт Ф
12.01.2021 Кубок Германии 2-й раунд Байер4 : 1Айнтрахт Ф
30.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур 3 : 3Байер
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Байер1 : 2
15.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 4Байер
08.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 0Байер
05.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Байер3 : 0
30.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур 1 : 3Айнтрахт Ф
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Айнтрахт Ф4 : 1
17.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 5Айнтрахт Ф
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 0Айнтрахт Ф
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 2Айнтрахт Ф
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария26
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф26
3
Лига чемпионов
Кёльн26
4
Лига чемпионов
Боруссия Д24
5
Лига Европы
Санкт-Паули24
6
Лига конференций
Вольфсбург24
7 Аугсбург23
8 Штутгарт23
9 Хоффенхайм23
10 Унион23
11 РБ Лейпциг23
12 Байер21
13 Майнц21
14 Боруссия М21
15 Гамбург21
16
Стыковая зона
Вердер21
17
Зона вылета
Хайденхайм20
18
Зона вылета
Фрайбург20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close