Бенфика - Санта-Клара 12 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 12-09-2025 21:15
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
12 Сентября 2025 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Санта-Клара, которое состоится 12 Сентября 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Санта-Клара
Понта-Делгада
|24
|вр
|Самуэл Суареш
|4
|зщ
|Антониу Силва
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|20
|пз
|Ричард Риос
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|21
|пз
|Андреас Шельдеруп
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|1
|вр
|Габриэл Батиста
|13
|зщ
|Луиш Роша
|23
|зщ
|Sidney Alexssander Pena De Lima
|2
|пз
|Диогу Калила
|64
|пз
|Пауло де Алмейда
|3
|пз
|Matheus Pereira
|6
|пз
|Адриано
|35
|пз
|Sergio Araujo
|11
|пз
|Brenner
|10
|пз
|Габриэл Силва
|29
|нп
|Вендел да Силва Коста
Главные тренеры
|Бруну Лаже
История личных встреч
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|4 : 1
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|21.01.2023
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|0 : 3
|12.02.2022
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|11.09.2021
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 5
|26.04.2021
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 1
|04.01.2021
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 1
|23.06.2020
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|3 : 4
|09.11.2019
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 2
|31.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|27.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 0
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|3 : 0
|20.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 0
|16.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|06.09.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 0
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 0
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 2
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Фамаликан
|4
|10
| 3
Лига Европы
|Спортинг
|4
|9
| 4
Лига конференций
|Бенфика
|3
|9
|5
|Морейренсе
|4
|9
|6
|Брага
|4
|8
|7
|Жил Висенте
|4
|7
|8
|Арока
|4
|5
|9
|Насьонал
|4
|4
|10
|Санта-Клара
|4
|4
|11
|Витория Гимарайнш
|4
|4
|12
|Риу Аве
|3
|3
|13
|Эштрела
|4
|3
|14
|Каза Пия
|4
|3
|15
|Эшторил
|4
|2
| 16
Стыковая зона
|Алверка
|4
|1
| 17
Зона вылета
|АВС
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Тондела
|4
|1