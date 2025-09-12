00:23 ()
Свернуть список

Бенфика - Санта-Клара 12 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 12-09-2025 21:15
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
12 Сентября 2025 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Бенфика
Санта-Клара

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Санта-Клара, которое состоится 12 Сентября 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Санта-Клара
Понта-Делгада
24 Португалия вр Самуэл Суареш
4 Португалия зщ Антониу Силва
44 Португалия зщ Томаш Араужу
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
26 Швеция зщ Самуэль Даль
20 Колумбия пз Ричард Риос
5 Аргентина пз Энсо Барренечеа
18 Люксембург пз Леандро Баррейро
21 Норвегия пз Андреас Шельдеруп
8 Норвегия нп Фредрик Эурснес
14 Греция нп Вангелис Павлидис
1 Бразилия вр Габриэл Батиста
13 Португалия зщ Луиш Роша
23 Бразилия зщ Sidney Alexssander Pena De Lima
2 Португалия пз Диогу Калила
64 Бразилия пз Пауло де Алмейда
3 Бразилия пз Matheus Pereira
6 Бразилия пз Адриано
35 Португалия пз Sergio Araujo
11 Бразилия пз Brenner
10 Бразилия пз Габриэл Силва
29 Бразилия нп Вендел да Силва Коста
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Санта-Клара0 : 1Бенфика
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Бенфика4 : 1Санта-Клара
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Бенфика3 : 0Санта-Клара
21.01.2023 Португалия - Примейра 17-й тур Санта-Клара0 : 3Бенфика
12.02.2022 Португалия - Примейра 22-й тур Бенфика2 : 1Санта-Клара
11.09.2021 Португалия - Примейра 5-й тур Санта-Клара0 : 5Бенфика
26.04.2021 Португалия - Примейра 29-й тур Бенфика2 : 1Санта-Клара
04.01.2021 Португалия - Примейра 12-й тур Санта-Клара1 : 1Бенфика
23.06.2020 Португалия - Примейра 28-й тур Бенфика3 : 4Санта-Клара
09.11.2019 Португалия - Примейра 11-й тур Санта-Клара1 : 2Бенфика
31.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур 1 : 2Бенфика
27.08.2025 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч Бенфика1 : 0
23.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Бенфика3 : 0
20.08.2025 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч 0 : 0Бенфика
16.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 0 : 1Бенфика
06.09.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 0 : 1Санта-Клара
31.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Санта-Клара0 : 0
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 0 : 0Санта-Клара
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Санта-Клара1 : 2
17.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Санта-Клара0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту412
2
Лига чемпионов
Фамаликан410
3
Лига Европы
Спортинг49
4
Лига конференций
Бенфика39
5 Морейренсе49
6 Брага48
7 Жил Висенте47
8 Арока45
9 Насьонал44
10 Санта-Клара44
11 Витория Гимарайнш44
12 Риу Аве33
13 Эштрела43
14 Каза Пия43
15 Эшторил42
16
Стыковая зона
Алверка41
17
Зона вылета
АВС41
18
Зона вылета
Тондела41

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close