Лех - Заглембе 12 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 12-09-2025 20:30
Стадион: Энеа (Познань, Польша), вместимость: 43269
12 Сентября 2025 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - Заглембе Л, которое состоится 12 Сентября 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Энеа (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лех П
Познань
Заглембе Л
Любин
История личных встреч
|23.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|3 : 1
|17.08.2024
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|0 : 1
|10.02.2024
|Польша - Экстракласса
|20-й тур
|2 : 0
|06.08.2023
|Польша - Экстракласса
|3-й тур
|1 : 1
|19.02.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 21-й тур
|1 : 2
|07.08.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 4-й тур
|1 : 1
|21.05.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 34-й тур
|2 : 1
|05.12.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 17-й тур
|2 : 3
|05.02.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 16-й тур
|0 : 0
|21.08.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 1-й тур
|2 : 1
|31.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 1
|28.08.2025
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 2
|21.08.2025
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 5
|16.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|1 : 1
|12.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|30.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 2
|25.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|2 : 1
|15.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|6 : 2
|01.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|1 : 1
|28.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Висла Плоцк
|7
|16
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|7
|14
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Гурник З
|7
|12
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|5
|12
|5
|Корона
|7
|11
|6
|Лех П
|5
|10
|7
|Погонь
|7
|10
|8
|Мотор
|6
|8
|9
|Радомяк
|7
|8
|10
|Нецеча
|7
|8
|11
|Арка
|7
|8
|12
|Видзев
|7
|7
|13
|Легия
|5
|7
|14
|ГКС Катовице
|7
|7
|15
|Заглембе Л
|6
|6
| 16
Зона вылета
|Ракув
|5
|6
| 17
Зона вылета
|Пяст
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Лехия
|7
|0