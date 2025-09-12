00:24 ()
Свернуть список

Лех - Заглембе 12 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 12-09-2025 20:30
Стадион: Энеа (Познань, Польша), вместимость: 43269
12 Сентября 2025 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 8-й тур
Лех П
Заглембе Л

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - Заглембе Л, которое состоится 12 Сентября 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Энеа (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лех П
Познань
Заглембе Л
Любин
История личных встреч
23.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Лех П3 : 1Заглембе Л
17.08.2024 Польша — Экстракласса 5-й тур Заглембе Л0 : 1Лех П
10.02.2024 Польша - Экстракласса 20-й тур Лех П2 : 0Заглембе Л
06.08.2023 Польша - Экстракласса 3-й тур Заглембе Л1 : 1Лех П
19.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Лех П1 : 2Заглембе Л
07.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 4-й тур Заглембе Л1 : 1Лех П
21.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Лех П2 : 1Заглембе Л
05.12.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Заглембе Л2 : 3Лех П
05.02.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Лех П0 : 0Заглембе Л
21.08.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 1-й тур Заглембе Л2 : 1Лех П
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Лех П2 : 1
28.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 2Лех П
21.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч Лех П1 : 5
16.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Лех П1 : 1
12.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1Лех П
30.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Заглембе Л2 : 2
25.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 2 : 1Заглембе Л
15.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Заглембе Л6 : 2
01.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Заглембе Л1 : 1
28.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур 2 : 2Заглембе Л
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк716
2
Квалификация Лиги конференций
Краковия714
3
Квалификация Лиги конференций
Гурник З712
4
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония512
5 Корона711
6 Лех П510
7 Погонь710
8 Мотор68
9 Радомяк78
10 Нецеча78
11 Арка78
12 Видзев77
13 Легия57
14 ГКС Катовице77
15 Заглембе Л66
16
Зона вылета
Ракув56
17
Зона вылета
Пяст53
18
Зона вылета
Лехия70

Отзывы и комментарии к матчу

