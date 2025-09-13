Кристал Пэлас - Сандерленд 13 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-09-2025 16:00
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
13 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Сандерленд, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|04.02.2017
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 4
|24.09.2016
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 3
|01.03.2016
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|23.11.2015
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|11.04.2015
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 4
|03.11.2014
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 3
|15.03.2014
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 0
|31.08.2013
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 1
|31.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 3
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 0
|24.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 0
|17.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|26.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 5 : 6
|23.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 0
|24.05.2025
|Англия — Чемпионшип
|Плей-офф. Финал
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|3
|6
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|6
| 5
Лига Европы
|Сандерленд
|3
|6
|6
|Эвертон
|3
|6
|7
|Борнмут
|3
|6
|8
|Кристал Пэлас
|3
|5
|9
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|10
|Ноттингем Форест
|3
|4
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|3
|4
|12
|Лидс Юнайтед
|3
|4
|13
|Манчестер Сити
|3
|3
|14
|Бёрнли
|3
|3
|15
|Брентфорд
|3
|3
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|3
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|2
|18
|Фулхэм
|3
|2
|19
|Астон Вилла
|3
|1
|20
|Вулверхэмптон
|3
|0