Кристал Пэлас - Сандерленд 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 16:00
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
13 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Кристал Пэлас
Сандерленд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Сандерленд, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
04.02.2017 Англия - Премьер-лига 24-й тур Кристал Пэлас0 : 4Сандерленд
24.09.2016 Англия - Премьер-лига 6-й тур Сандерленд2 : 3Кристал Пэлас
01.03.2016 Англия - Премьер-лига 28-й тур Сандерленд2 : 2Кристал Пэлас
23.11.2015 Англия - Премьер-лига 13-й тур Кристал Пэлас0 : 1Сандерленд
11.04.2015 Англия - Премьер-лига 32-й тур Сандерленд1 : 4Кристал Пэлас
03.11.2014 Англия - Премьер-лига 10-й тур Кристал Пэлас1 : 3Сандерленд
15.03.2014 Англия - Премьер-лига 30-й тур Сандерленд0 : 0Кристал Пэлас
31.08.2013 Англия - Премьер-лига 3-й тур Кристал Пэлас3 : 1Сандерленд
31.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 0 : 3Кристал Пэлас
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 0 : 0Кристал Пэлас
24.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Кристал Пэлас1 : 1
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Кристал Пэлас1 : 0
17.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 0 : 0Кристал Пэлас
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Сандерленд2 : 1
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Сандерленд1 : 1 5 : 6
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур 2 : 0Сандерленд
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Сандерленд3 : 0
24.05.2025 Англия — Чемпионшип Плей-офф. Финал 1 : 2Сандерленд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль39
2
Лига чемпионов
Челси37
3
Лига чемпионов
Арсенал36
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур36
5
Лига Европы
Сандерленд36
6 Эвертон36
7 Борнмут36
8 Кристал Пэлас35
9 Манчестер Юнайтед34
10 Ноттингем Форест34
11 Брайтон энд Хоув Альбион34
12 Лидс Юнайтед34
13 Манчестер Сити33
14 Бёрнли33
15 Брентфорд33
16 Вест Хэм Юнайтед33
17 Ньюкасл Юнайтед32
18 Фулхэм32
19 Астон Вилла31
20 Вулверхэмптон30

