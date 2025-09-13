05:45 ()
Вест Хэм - Тоттенхэм 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 18:30
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
13 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Вест Хэм Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
Англия Грэм Поттер
Дания Томас Франк
История личных встреч
04.05.2025 Англия — Премьер-лига 35-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Тоттенхэм Хотспур
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 1Вест Хэм Юнайтед
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Тоттенхэм Хотспур
07.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Вест Хэм Юнайтед
18.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Тоттенхэм Хотспур2 : 3Вест Хэм Юнайтед
19.02.2023 Англия - Премьер-лига 24-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Вест Хэм Юнайтед
31.08.2022 Англия - Премьер-лига 5-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Тоттенхэм Хотспур
20.03.2022 Англия - Премьер-лига 30-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Вест Хэм Юнайтед
22.12.2021 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Тоттенхэм Хотспур2 : 1Вест Хэм Юнайтед
24.10.2021 Англия - Премьер-лига 9-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0Тоттенхэм Хотспур
31.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 0 : 3Вест Хэм Юнайтед
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 3 : 2Вест Хэм Юнайтед
22.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 5
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 3 : 0Вест Хэм Юнайтед
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Вест Хэм Юнайтед1 : 1
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур 0 : 2Тоттенхэм Хотспур
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 0
13.08.2025 Суперкубок УЕФА 2025 Финал 2 : 2 4 : 3Тоттенхэм Хотспур
07.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 0Тоттенхэм Хотспур
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль39
2
Лига чемпионов
Челси37
3
Лига чемпионов
Арсенал36
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур36
5
Лига Европы
Сандерленд36
6 Эвертон36
7 Борнмут36
8 Кристал Пэлас35
9 Манчестер Юнайтед34
10 Ноттингем Форест34
11 Брайтон энд Хоув Альбион34
12 Лидс Юнайтед34
13 Манчестер Сити33
14 Бёрнли33
15 Брентфорд33
16 Вест Хэм Юнайтед33
17 Ньюкасл Юнайтед32
18 Фулхэм32
19 Астон Вилла31
20 Вулверхэмптон30

