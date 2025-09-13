Реал Сосьедад - Реал Мадрид 13 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-09-2025 16:15
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
13 Сентября 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Реал Мадрид, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|2 : 0
|01.04.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 4 ДВ
|26.02.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|0 : 2
|26.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 1
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1
|02.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 0
|29.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 0
|05.03.2022
|Испания - Примера
|27-й тур
|4 : 1
|04.12.2021
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 2
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 2
|16.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|2 : 0
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|3 : 2
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|2 : 1
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 3
|19.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 0
|12.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 4
|09.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/2 финала
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Барселона
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Хетафе
|3
|6
|7
|Эльче
|3
|5
|8
|Бетис
|4
|5
|9
|Валенсия
|3
|4
|10
|Райо Вальекано
|3
|4
|11
|Алавес
|3
|4
|12
|Севилья
|3
|3
|13
|Осасуна
|3
|3
|14
|Сельта
|4
|3
|15
|Овьедо
|3
|3
|16
|Реал Сосьедад
|3
|2
|17
|Атлетико М
|3
|2
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Леванте
|3
|0
| 20
Зона вылета
|Жирона
|3
|0