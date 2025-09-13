05:45 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 сентября
Свернуть список

Реал Сосьедад - Реал Мадрид 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 16:15
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
13 Сентября 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
Реал Сосьедад
Реал Мадрид

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Реал Мадрид, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Испания Хаби Алонсо
История личных встреч
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Реал Мадрид2 : 0Реал Сосьедад
01.04.2025 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч Реал Мадрид4 : 4 ДВРеал Сосьедад
26.02.2025 Кубок Испании 1/2 финала. 1-й матч Реал Сосьедад0 : 1Реал Мадрид
14.09.2024 Испания — Примера 5-й тур Реал Сосьедад0 : 2Реал Мадрид
26.04.2024 Испания - Примера 33-й тур Реал Сосьедад0 : 1Реал Мадрид
17.09.2023 Испания - Примера 5-й тур Реал Мадрид2 : 1Реал Сосьедад
02.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Реал Сосьедад2 : 0Реал Мадрид
29.01.2023 Испания - Примера 19-й тур Реал Мадрид0 : 0Реал Сосьедад
05.03.2022 Испания - Примера 27-й тур Реал Мадрид4 : 1Реал Сосьедад
04.12.2021 Испания - Примера 16-й тур Реал Сосьедад0 : 2Реал Мадрид
30.08.2025 Испания — Примера 3-й тур 1 : 0Реал Сосьедад
24.08.2025 Испания — Примера 2-й тур Реал Сосьедад2 : 2
16.08.2025 Испания — Примера 1-й тур 1 : 1Реал Сосьедад
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Реал Мадрид2 : 0Реал Сосьедад
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур Реал Сосьедад3 : 2
30.08.2025 Испания — Примера 3-й тур Реал Мадрид2 : 1
24.08.2025 Испания — Примера 2-й тур 0 : 3Реал Мадрид
19.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Реал Мадрид1 : 0
12.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 4Реал Мадрид
09.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/2 финала 4 : 0Реал Мадрид
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид39
2
Лига чемпионов
Атлетик Б39
3
Лига чемпионов
Вильярреал37
4
Лига чемпионов
Барселона37
5
Лига Европы
Эспаньол37
6
Лига конференций
Хетафе36
7 Эльче35
8 Бетис45
9 Валенсия34
10 Райо Вальекано34
11 Алавес34
12 Севилья33
13 Осасуна33
14 Сельта43
15 Овьедо33
16 Реал Сосьедад32
17 Атлетико М32
18
Зона вылета
Мальорка31
19
Зона вылета
Леванте30
20
Зона вылета
Жирона30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close