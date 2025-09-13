05:46 ()
Унион - Хоффенхайм 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 15:30
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
13 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Унион
Хоффенхайм

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Хоффенхайм, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Хоффенхайм
Зинсхайм
Главные тренеры
Германия Штеффен Баумгарт
Австрия Кристиан Ильцер
История личных встреч
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур Хоффенхайм0 : 4Унион
21.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур Унион2 : 1Хоффенхайм
17.02.2024 Германия — Бундеслига 22-й тур Хоффенхайм0 : 1Унион
23.09.2023 Германия — Бундеслига 5-й тур Унион0 : 2Хоффенхайм
20.05.2023 Германия — Бундеслига 33-й тур Хоффенхайм4 : 2Унион
21.01.2023 Германия — Бундеслига 16-й тур Унион3 : 1Хоффенхайм
15.01.2022 Германия - Бундеслига 19-й тур Унион2 : 1Хоффенхайм
22.08.2021 Германия - Бундеслига 2-й тур Хоффенхайм2 : 2Унион
28.02.2021 Германия - Бундеслига 23-й тур Унион1 : 1Хоффенхайм
02.11.2020 Германия - Бундеслига 6-й тур Хоффенхайм1 : 3Унион
31.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур 3 : 0Унион
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Унион2 : 1
15.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 5Унион
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур 1 : 2Унион
10.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур Унион0 : 3
30.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур Хоффенхайм1 : 3
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур 1 : 2Хоффенхайм
16.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 4Хоффенхайм
01.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 3Хоффенхайм
01.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 1Хоффенхайм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария26
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф26
3
Лига чемпионов
Кёльн26
4
Лига чемпионов
Боруссия Д24
5
Лига Европы
Санкт-Паули24
6
Лига конференций
Вольфсбург24
7 Аугсбург23
8 Штутгарт23
9 Хоффенхайм23
10 Унион23
11 РБ Лейпциг23
12 Байер21
13 Майнц21
14 Боруссия М21
15 Гамбург21
16
Стыковая зона
Вердер21
17
Зона вылета
Хайденхайм20
18
Зона вылета
Фрайбург20

