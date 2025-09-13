Унион - Хоффенхайм 13 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-09-2025 15:30
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
13 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Хоффенхайм, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Хоффенхайм
Зинсхайм
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Кристиан Ильцер
История личных встреч
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 4
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|17.02.2024
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|23.09.2023
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|20.05.2023
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|4 : 2
|21.01.2023
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|3 : 1
|15.01.2022
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
|22.08.2021
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|28.02.2021
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|02.11.2020
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|31.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 0
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 1
|15.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 5
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|10.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|0 : 3
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 3
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|16.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 4
|01.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 3
|01.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Кёльн
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Санкт-Паули
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Вольфсбург
|2
|4
|7
|Аугсбург
|2
|3
|8
|Штутгарт
|2
|3
|9
|Хоффенхайм
|2
|3
|10
|Унион
|2
|3
|11
|РБ Лейпциг
|2
|3
|12
|Байер
|2
|1
|13
|Майнц
|2
|1
|14
|Боруссия М
|2
|1
|15
|Гамбург
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|2
|1
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Фрайбург
|2
|0