Майнц - РБ Лейпциг 13 Сентября прямая трансляция

Майнц - РБ Лейпциг
Начало трансляции: 13-09-2025 15:30
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
13 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - РБ Лейпциг, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
РБ Лейпциг
Лейпциг
Главные тренеры
|Бо Хенриксен
|Оле Вернер
История личных встреч
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 2
|30.03.2024
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|04.11.2023
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|01.04.2023
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|0 : 3
|08.10.2022
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|08.01.2022
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|4 : 1
|15.08.2021
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|23.01.2021
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 2
|20.09.2020
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|3 : 1
|31.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|4 : 1
|24.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|0 : 1
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|18.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 1
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|22.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|6 : 0
|16.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 4
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Кёльн
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Санкт-Паули
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Вольфсбург
|2
|4
|7
|Аугсбург
|2
|3
|8
|Штутгарт
|2
|3
|9
|Хоффенхайм
|2
|3
|10
|Унион
|2
|3
|11
|РБ Лейпциг
|2
|3
|12
|Байер
|2
|1
|13
|Майнц
|2
|1
|14
|Боруссия М
|2
|1
|15
|Гамбург
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|2
|1
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Фрайбург
|2
|0