Майнц - РБ Лейпциг 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 15:30
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
13 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Майнц
РБ Лейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - РБ Лейпциг, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
РБ Лейпциг
Лейпциг
Главные тренеры
Дания Бо Хенриксен
Германия Оле Вернер
История личных встреч
01.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур РБ Лейпциг1 : 2Майнц
19.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур Майнц0 : 2РБ Лейпциг
30.03.2024 Германия — Бундеслига 27-й тур РБ Лейпциг0 : 0Майнц
04.11.2023 Германия — Бундеслига 10-й тур Майнц2 : 0РБ Лейпциг
01.04.2023 Германия — Бундеслига 26-й тур РБ Лейпциг0 : 3Майнц
08.10.2022 Германия - Бундеслига 9-й тур Майнц1 : 1РБ Лейпциг
08.01.2022 Германия - Бундеслига 18-й тур РБ Лейпциг4 : 1Майнц
15.08.2021 Германия - Бундеслига 1-й тур Майнц1 : 0РБ Лейпциг
23.01.2021 Германия — Бундеслига 18-й тур Майнц3 : 2РБ Лейпциг
20.09.2020 Германия — Бундеслига 1-й тур РБ Лейпциг3 : 1Майнц
31.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур 1 : 1Майнц
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Майнц4 : 1
24.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Майнц0 : 1
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 2 : 1Майнц
18.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 1Майнц
30.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур РБ Лейпциг2 : 0
22.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур 6 : 0РБ Лейпциг
16.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 2 : 4РБ Лейпциг
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1РБ Лейпциг
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 РБ Лейпциг1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария26
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф26
3
Лига чемпионов
Кёльн26
4
Лига чемпионов
Боруссия Д24
5
Лига Европы
Санкт-Паули24
6
Лига конференций
Вольфсбург24
7 Аугсбург23
8 Штутгарт23
9 Хоффенхайм23
10 Унион23
11 РБ Лейпциг23
12 Байер21
13 Майнц21
14 Боруссия М21
15 Гамбург21
16
Стыковая зона
Вердер21
17
Зона вылета
Хайденхайм20
18
Зона вылета
Фрайбург20

