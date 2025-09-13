05:46 ()
Хайденхайм - Боруссия Д 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 15:30
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
13 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Хайденхайм
Боруссия Д

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Боруссия Д, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Боруссия Д
Дортмунд
Главные тренеры
Германия Франк Шмидт
Хорватия Нико Ковач
История личных встреч
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур Хайденхайм1 : 2Боруссия Д
13.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур Боруссия Д4 : 2Хайденхайм
02.02.2024 Германия - Бундеслига 20-й тур Хайденхайм0 : 0Боруссия Д
01.09.2023 Германия - Бундеслига 3-й тур Боруссия Д2 : 2Хайденхайм
30.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур 2 : 0Хайденхайм
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Хайденхайм1 : 3
16.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 5Хайденхайм
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур Хайденхайм1 : 4
10.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур 0 : 3Хайденхайм
31.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур Боруссия Д3 : 0
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур 3 : 3Боруссия Д
18.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 1Боруссия Д
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Боруссия Д1 : 2
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Боруссия Д3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария26
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф26
3
Лига чемпионов
Кёльн26
4
Лига чемпионов
Боруссия Д24
5
Лига Европы
Санкт-Паули24
6
Лига конференций
Вольфсбург24
7 Аугсбург23
8 Штутгарт23
9 Хоффенхайм23
10 Унион23
11 РБ Лейпциг23
12 Байер21
13 Майнц21
14 Боруссия М21
15 Гамбург21
16
Стыковая зона
Вердер21
17
Зона вылета
Хайденхайм20
18
Зона вылета
Фрайбург20

