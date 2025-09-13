Осер - Монако 13 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-09-2025 21:05
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
13 Сентября 2025 года в 22:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Монако, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|01.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|4 : 2
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|0 : 3
|01.02.2023
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 2
|28.12.2022
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 3
|15.01.2011
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|29.08.2010
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|29.03.2010
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 0
|21.11.2009
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|02.05.2009
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 1
|29.11.2008
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|3 : 1
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|3 : 1
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 2
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|16.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|3 : 1
|08.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Монако
|3
|6
| 5
Лига Европы
|Ланс
|3
|6
| 6
Лига конференций
|Страсбург
|3
|6
|7
|Тулуза
|3
|6
|8
|Анже
|3
|4
|9
|Ренн
|3
|4
|10
|Марсель
|3
|3
|11
|Гавр
|3
|3
|12
|Нант
|3
|3
|13
|Ницца
|3
|3
|14
|Осер
|3
|3
|15
|Париж
|3
|3
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|3
|3
| 17
Зона вылета
|Брест
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Метц
|3
|0