Осер - Монако 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 21:05
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
13 Сентября 2025 года в 22:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Осер
Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Монако, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
Монако
Монако
Главные тренеры
Франция Кристоф Пеллиссье
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
01.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Монако4 : 2Осер
14.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур Осер0 : 3Монако
01.02.2023 Франция - Лига 1 21-й тур Монако3 : 2Осер
28.12.2022 Франция - Лига 1 16-й тур Осер2 : 3Монако
15.01.2011 Франция - Лига 1 20-й тур Осер1 : 1Монако
29.08.2010 Франция - Лига 1 4-й тур Монако2 : 0Осер
29.03.2010 Франция - Лига 1 30-й тур Монако0 : 0Осер
21.11.2009 Франция - Лига 1 14-й тур Осер2 : 0Монако
02.05.2009 Франция - Лига 1 34-й тур Монако0 : 1Осер
29.11.2008 Франция - Лига 1 16-й тур Осер0 : 1Монако
30.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур 1 : 0Осер
23.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур 3 : 1Осер
17.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур Осер1 : 0
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур 3 : 1Осер
10.05.2025 Франция — Лига 1 33-й тур Осер1 : 1
31.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур Монако3 : 2
24.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур 1 : 0Монако
16.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур Монако3 : 1
08.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Монако1 : 2
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 2Монако
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ39
2
Лига чемпионов
Лион39
3
Лига чемпионов
Лилль37
4
Лига чемпионов
Монако36
5
Лига Европы
Ланс36
6
Лига конференций
Страсбург36
7 Тулуза36
8 Анже34
9 Ренн34
10 Марсель33
11 Гавр33
12 Нант33
13 Ницца33
14 Осер33
15 Париж33
16
Стыковая зона
Лорьян33
17
Зона вылета
Брест31
18
Зона вылета
Метц30

Отзывы и комментарии к матчу

