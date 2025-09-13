05:47 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 сентября
Свернуть список

Аякс - ПЕК Зволле 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 16:30
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
13 Сентября 2025 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Аякс
ПЕК Зволле

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - ПЕК Зволле, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
ПЕК Зволле
Зволле
История личных встреч
09.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур ПЕК Зволле0 : 1Аякс
24.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Аякс2 : 0ПЕК Зволле
31.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур ПЕК Зволле1 : 3Аякс
17.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Аякс2 : 2ПЕК Зволле
30.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Аякс3 : 0ПЕК Зволле
11.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур ПЕК Зволле0 : 2Аякс
14.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур ПЕК Зволле0 : 2Аякс
12.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Аякс4 : 0ПЕК Зволле
01.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур ПЕК Зволле2 : 4Аякс
13.03.2019 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Аякс2 : 1ПЕК Зволле
30.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур 1 : 1Аякс
24.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур Аякс2 : 0
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 2 : 2Аякс
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур Аякс2 : 0
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Аякс2 : 2
31.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур ПЕК Зволле0 : 2
15.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 0 : 2ПЕК Зволле
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур ПЕК Зволле1 : 0
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур ПЕК Зволле2 : 0
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 1 : 2ПЕК Зволле
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
НЕК Неймеген49
2
Лига чемпионов
Утрехт49
3
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен49
4
Лига Европы
Фейеноорд39
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс48
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар37
7
Плей-офф Лиги конференций
ПЕК Зволле36
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген46
9 Спарта46
10 Фортуна34
11 Волендам44
12 Телстар44
13 Гоу Эхед Иглс43
14 Твенте43
15 НАК Бреда43
16
Стыковая зона
Эксельсиор43
17
Зона вылета
Херенвен42
18
Зона вылета
Хераклес40

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close