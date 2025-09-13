05:47 ()
НЕК Неймеген - ПСВ Эйндховен 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 18:45
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
13 Сентября 2025 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
НЕК Неймеген
ПСВ Эйндховен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - ПСВ Эйндховен, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
01.02.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 21-й тур НЕК Неймеген3 : 3ПСВ Эйндховен
14.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 5-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0НЕК Неймеген
30.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур НЕК Неймеген3 : 1ПСВ Эйндховен
16.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур ПСВ Эйндховен4 : 0НЕК Неймеген
01.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 27-й тур НЕК Неймеген2 : 4ПСВ Эйндховен
30.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 12-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0НЕК Неймеген
11.05.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур ПСВ Эйндховен3 : 2НЕК Неймеген
12.12.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 16-й тур НЕК Неймеген1 : 2ПСВ Эйндховен
18.02.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1НЕК Неймеген
10.09.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур НЕК Неймеген0 : 4ПСВ Эйндховен
31.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур 3 : 2НЕК Неймеген
24.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур НЕК Неймеген3 : 0
16.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 1 : 4НЕК Неймеген
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур НЕК Неймеген5 : 0
22.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала 3 : 2 ДВНЕК Неймеген
30.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур ПСВ Эйндховен0 : 2
23.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур ПСВ Эйндховен4 : 2
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 0 : 2ПСВ Эйндховен
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур ПСВ Эйндховен6 : 1
03.08.2025 Суперкубок Нидерландов 2025 Финал ПСВ Эйндховен2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
НЕК Неймеген49
2
Лига чемпионов
Утрехт49
3
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен49
4
Лига Европы
Фейеноорд39
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс48
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар37
7
Плей-офф Лиги конференций
ПЕК Зволле36
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген46
9 Спарта46
10 Фортуна34
11 Волендам44
12 Телстар44
13 Гоу Эхед Иглс43
14 Твенте43
15 НАК Бреда43
16
Стыковая зона
Эксельсиор43
17
Зона вылета
Херенвен42
18
Зона вылета
Хераклес40

Отзывы и комментарии к матчу

  • Чемпионат Европы
