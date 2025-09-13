05:48 ()
Ганновер-96 - Герта 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 20:30
Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49951
13 Сентября 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур
Ганновер-96
Герта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Герта, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Герта
Берлин
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур Герта1 : 1Ганновер-96
22.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Ганновер-960 : 0Герта
26.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Герта1 : 1Ганновер-96
24.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Ганновер-962 : 2Герта
21.04.2019 Германия - Бундеслига 30-й тур Герта0 : 0Ганновер-96
01.12.2018 Германия - Бундеслига 13-й тур Ганновер-960 : 2Герта
05.05.2018 Германия - Бундеслига 33-й тур Ганновер-963 : 1Герта
13.12.2017 Германия - Бундеслига 16-й тур Герта3 : 1Ганновер-96
08.04.2016 Германия - Бундеслига 29-й тур Герта2 : 2Ганновер-96
06.11.2015 Германия - Бундеслига 12-й тур Ганновер-961 : 3Герта
30.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 1 : 2Ганновер-96
23.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Ганновер-963 : 1
16.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 0Ганновер-96
09.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 0 : 2Ганновер-96
03.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Ганновер-961 : 0
29.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Герта0 : 2
24.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 0 : 0Герта
18.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 0 3 : 5Герта
10.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Герта0 : 0
01.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 2 : 1Герта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ганновер-96412
2
Повышение
Эльверсберг49
3
Плей-офф за повышение
Шальке-0449
4 Карлсруэ48
5 Арминия47
6 Дармштадт 9847
7 Пройссен Мюнстер47
8 Айнтрахт Б47
9 Кайзерслаутерн46
10 Гройтер Фюрт46
11 Падерборн 0745
12 Фортуна44
13 Динамо Др43
14 Хольштайн43
15 Магдебург43
16
Стыковая зона
Бохум43
17
Зона вылета
Герта42
18
Зона вылета
Нюрнберг41

