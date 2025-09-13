Ганновер-96 - Герта 13 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-09-2025 20:30
Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49951
13 Сентября 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Герта, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Герта
Берлин
Главные тренеры
|Кристиан Тиц
|Кристиан Тиц
История личных встреч
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|22.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|0 : 0
|26.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|24.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
|21.04.2019
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 0
|01.12.2018
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 2
|05.05.2018
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|3 : 1
|13.12.2017
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|3 : 1
|08.04.2016
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 2
|06.11.2015
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 3
|30.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 2
|23.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|16.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 0
|09.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|03.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|29.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 2
|24.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0
|18.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 0 3 : 5
|10.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|01.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ганновер-96
|4
|12
| 2
Повышение
|Эльверсберг
|4
|9
| 3
Плей-офф за повышение
|Шальке-04
|4
|9
|4
|Карлсруэ
|4
|8
|5
|Арминия
|4
|7
|6
|Дармштадт 98
|4
|7
|7
|Пройссен Мюнстер
|4
|7
|8
|Айнтрахт Б
|4
|7
|9
|Кайзерслаутерн
|4
|6
|10
|Гройтер Фюрт
|4
|6
|11
|Падерборн 07
|4
|5
|12
|Фортуна
|4
|4
|13
|Динамо Др
|4
|3
|14
|Хольштайн
|4
|3
|15
|Магдебург
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Герта
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Нюрнберг
|4
|1