Кызыл-Жар - Окжетпес 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 14:00
13 Сентября 2025 года в 15:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 23-й тур
Кызыл-Жар
Окжетпес

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кызыл-Жар - Окжетпес, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кызыл-Жар
Петропавловск
Окжетпес
Кокшетау
История личных встреч
31.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 11-й тур Окжетпес3 : 2Кызыл-Жар
01.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Кызыл-Жар1 : 2Окжетпес
15.03.2023 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур Окжетпес0 : 1Кызыл-Жар
17.10.2020 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур Окжетпес2 : 1Кызыл-Жар
01.07.2020 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур Кызыл-Жар3 : 1Окжетпес
23.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур 2 : 0Кызыл-Жар
16.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур Кызыл-Жар1 : 1
09.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур 1 : 1Кызыл-Жар
02.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур Кызыл-Жар0 : 2
26.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 18-й тур 1 : 0Кызыл-Жар
31.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур Окжетпес0 : 1
17.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур 2 : 1Окжетпес
09.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур Окжетпес3 : 2 Т
02.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур Окжетпес1 : 1
25.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 18-й тур 0 : 0Окжетпес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Астана2146
2
Квалификация Лиги конференций
Кайрат2146
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол2044
4 Актобе2139
5 Елимай2238
6 Окжетпес2232
7 Женис2131
8 Ордабасы2128
9 Кызыл-Жар2221
10 Жетысу2220
11 Кайсар2219
12 Улытау2117
13
Зона вылета
Туран2215
14
Зона вылета
Атырау2212

