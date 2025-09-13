Оболонь-Бровар - Динамо Киев 13 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-09-2025 14:30
Стадион: Оболонь-Арена (Киев, Украина), вместимость: 5103
13 Сентября 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оболонь-Бровар - Динамо К, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Оболонь-Арена (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оболонь-Бровар
Киев
Динамо К
Киев
Главные тренеры
|Александр Владимирович Шовковский
История личных встреч
|18.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|19.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 5
|11.12.2023
|Украина - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Кубок Украины
|1/8 финала
|1 : 0
|04.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 4
|27.10.2015
|Кубок Украины
|1/8 финала. 2-й матч
|5 : 0
|23.09.2015
|Кубок Украины
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 2
|26.11.2011
|Украина - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|22.07.2011
|Украина - Премьер-лига
|3-й тур
|4 : 0
|07.11.2010
|Украина - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 2
|30.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|15.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|10.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|04.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|17.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 1
|28.08.2025
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 0
|21.08.2025
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|3 : 1
|16.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 4
|12.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо К
|4
|12
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|4
|10
| 3
Лига конференций
|Колос
|4
|10
|4
|Кривбасс
|4
|9
|5
|Заря
|4
|7
|6
|Металлист 1925
|4
|7
|7
|Оболонь-Бровар
|4
|7
|8
|ЛНЗ Черкассы
|4
|7
|9
|Кудровка
|4
|7
|10
|Полесье
|4
|3
|11
|Рух В
|4
|3
|12
|Полтава
|4
|3
| 13
Стыковая зона
|Верес
|4
|3
| 14
Стыковая зона
|Карпаты
|4
|3
| 15
Зона вылета
|Эпицентр
|4
|0
| 16
Зона вылета
|Александрия
|4
|0