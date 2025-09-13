05:49 ()
Оболонь-Бровар - Динамо Киев 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 14:30
Стадион: Оболонь-Арена (Киев, Украина), вместимость: 5103
13 Сентября 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 5-й тур
Оболонь-Бровар
Динамо К

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оболонь-Бровар - Динамо К, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Оболонь-Арена (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оболонь-Бровар
Киев
Динамо К
Киев
Главные тренеры
Украина Александр Владимирович Шовковский
История личных встреч
18.04.2025 Украина — Премьер-лига 25-й тур Динамо К3 : 0Оболонь-Бровар
19.10.2024 Украина — Премьер-лига 10-й тур Оболонь-Бровар1 : 5Динамо К
11.12.2023 Украина - Премьер-лига 17-й тур Динамо К2 : 0Оболонь-Бровар
27.09.2023 Кубок Украины 1/8 финала Оболонь-Бровар1 : 0Динамо К
04.08.2023 Украина - Премьер-лига 2-й тур Оболонь-Бровар2 : 4Динамо К
27.10.2015 Кубок Украины 1/8 финала. 2-й матч Динамо К5 : 0Оболонь-Бровар
23.09.2015 Кубок Украины 1/8 финала. 1-й матч Оболонь-Бровар0 : 2Динамо К
26.11.2011 Украина - Премьер-лига 18-й тур Оболонь-Бровар0 : 1Динамо К
22.07.2011 Украина - Премьер-лига 3-й тур Динамо К4 : 0Оболонь-Бровар
07.11.2010 Украина - Премьер-лига 16-й тур Динамо К0 : 2Оболонь-Бровар
30.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 2 : 1Оболонь-Бровар
15.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур 1 : 2Оболонь-Бровар
10.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур Оболонь-Бровар1 : 0
04.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур 0 : 0Оболонь-Бровар
17.05.2025 Украина — Премьер-лига 29-й тур 1 : 0Оболонь-Бровар
31.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур Динамо К4 : 1
28.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч Динамо К1 : 0
21.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч 3 : 1Динамо К
16.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур 1 : 4Динамо К
12.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 0Динамо К
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо К412
2
Лига конференций
Шахтёр410
3
Лига конференций
Колос410
4 Кривбасс49
5 Заря47
6 Металлист 192547
7 Оболонь-Бровар47
8 ЛНЗ Черкассы47
9 Кудровка47
10 Полесье43
11 Рух В43
12 Полтава43
13
Стыковая зона
Верес43
14
Стыковая зона
Карпаты43
15
Зона вылета
Эпицентр40
16
Зона вылета
Александрия40

Отзывы и комментарии к матчу

