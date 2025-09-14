Крылья Советов - Сочи 14 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-09-2025 13:30
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
14 Сентября 2025 года в 14:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Инал Танашев (Нальчик, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Сочи, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Магомед Мусаевич Адиев
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|13.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 2-й тур
|1 : 1 5 : 3
|27.06.2025
|Россия — МФЛ
|12-й тур
|3 : 1
|12.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|1 : 2
|12.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|2 : 0
|02.12.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|23.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|09.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 2
|16.10.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|20.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|2 : 3
|21.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|1 : 0
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|0 : 3
|31.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|1 : 0
|27.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 3-й тур
|0 : 0 5 : 4
|24.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 6
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|0 : 0
|27.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 3-й тур
|2 : 4
|24.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|7
|16
|2
|ЦСКА
|7
|15
|3
|Балтика
|7
|15
|4
|Локомотив М
|7
|15
|5
|Рубин
|8
|14
|6
|Зенит
|7
|12
|7
|Спартак М
|7
|11
|8
|Крылья Советов
|7
|9
|9
|Динамо М
|7
|8
|10
|Ахмат
|7
|8
|11
|Динамо Мх
|8
|8
|12
|Оренбург
|7
|7
| 13
Стыковая зона
|Акрон
|7
|6
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|7
|5
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|7
|3
| 16
Зона вылета
|Сочи
|7
|1