22:32 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 сентября
Воскресенье 14 сентября
Свернуть список

Крылья Советов - Сочи 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 13:30
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
14 Сентября 2025 года в 14:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Инал Танашев (Нальчик, Россия);
Крылья Советов
Сочи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Сочи, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Россия Магомед Мусаевич Адиев
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
13.08.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 2-й тур Сочи1 : 1 5 : 3Крылья Советов
27.06.2025 Россия — МФЛ 12-й тур Сочи3 : 1Крылья Советов
12.07.2024 Россия — МФЛ Группа А Крылья Советов1 : 2Сочи
12.04.2024 Россия — МФЛ Группа А Сочи2 : 0Крылья Советов
02.12.2023 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Сочи0 : 2Крылья Советов
23.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Крылья Советов2 : 1Сочи
09.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Сочи1 : 2Крылья Советов
16.10.2022 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Крылья Советов2 : 0Сочи
20.03.2022 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Сочи2 : 3Крылья Советов
21.08.2021 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Крылья Советов1 : 0Сочи
12.09.2025 Россия — МФЛ 22-й тур Крылья Советов0 : 3
31.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур 2 : 2Крылья Советов
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур 1 : 0Крылья Советов
27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 3-й тур Крылья Советов0 : 0 5 : 4
24.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Крылья Советов0 : 6
12.09.2025 Россия — МФЛ 22-й тур Сочи0 : 1
30.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур 2 : 1Сочи
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур 0 : 0Сочи
27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 3-й тур Сочи2 : 4
24.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Сочи0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар716
2 ЦСКА715
3 Балтика715
4 Локомотив М715
5 Рубин814
6 Зенит712
7 Спартак М711
8 Крылья Советов79
9 Динамо М78
10 Ахмат78
11 Динамо Мх88
12 Оренбург77
13
Стыковая зона
Акрон76
14
Стыковая зона
Ростов75
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород73
16
Зона вылета
Сочи71

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close