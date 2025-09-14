Балтика - Зенит 14 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-09-2025 16:00
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
14 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Зенит, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|0 : 2
|06.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|2 : 0
|02.06.2024
|Fonbet Кубок России
|Суперфинал
|1 : 2
|07.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|03.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|2 : 1
|30.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|1 : 0
|25.09.2012
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2
|25.10.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|29-й тур
|3 : 2
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|1 : 1
|31.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|1 : 0
|27.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 3-й тур
|0 : 2
|24.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|3 : 0
|06.09.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 3
|30.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|2 : 0
|26.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|3 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|7
|16
|2
|ЦСКА
|7
|15
|3
|Балтика
|7
|15
|4
|Локомотив М
|7
|15
|5
|Рубин
|8
|14
|6
|Зенит
|7
|12
|7
|Спартак М
|7
|11
|8
|Крылья Советов
|7
|9
|9
|Динамо М
|7
|8
|10
|Ахмат
|7
|8
|11
|Динамо Мх
|8
|8
|12
|Оренбург
|7
|7
| 13
Стыковая зона
|Акрон
|7
|6
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|7
|5
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|7
|3
| 16
Зона вылета
|Сочи
|7
|1