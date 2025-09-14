22:32 ()
Суббота 13 сентября
Воскресенье 14 сентября
Балтика - Зенит 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 16:00
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
14 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
Балтика
Зенит

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Зенит, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
08.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур Балтика0 : 2Зенит
06.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит1 : 2Балтика
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур Зенит2 : 0Балтика
02.06.2024 Fonbet Кубок России Суперфинал Балтика1 : 2Зенит
07.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Зенит1 : 0Балтика
04.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Балтика0 : 2Зенит
03.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C Зенит2 : 1Балтика
30.08.2023 Fonbet Кубок России Группа C Балтика1 : 0Зенит
25.09.2012 Кубок России 1/16 финала Балтика1 : 2Зенит
25.10.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 29-й тур Балтика3 : 2Зенит
12.09.2025 Россия — МФЛ 22-й тур Балтика1 : 1
31.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур 0 : 2Балтика
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур 1 : 0Балтика
27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур Балтика0 : 2
24.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур 0 : 2Балтика
12.09.2025 Россия — МФЛ 22-й тур Зенит3 : 0
06.09.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит5 : 3
30.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Зенит2 : 0
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур 2 : 0Зенит
26.08.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур 3 : 5Зенит
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар716
2 ЦСКА715
3 Балтика715
4 Локомотив М715
5 Рубин814
6 Зенит712
7 Спартак М711
8 Крылья Советов79
9 Динамо М78
10 Ахмат78
11 Динамо Мх88
12 Оренбург77
13
Стыковая зона
Акрон76
14
Стыковая зона
Ростов75
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород73
16
Зона вылета
Сочи71

