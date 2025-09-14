СКА-Хабаровск - Челябинск 14 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-09-2025 07:00
Стадион: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия), вместимость: 15200
14 Сентября 2025 года в 08:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 10-й тур
Главный судья: Герман Коваленко (Казань, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Челябинск, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 08:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 10-й тур, оно проводится на стадионе: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Челябинск
Челябинск
Главные тренеры
|Алексей Николаевич Поддубский
|Роман Михайлович Пилипчук
История личных встреч
|07.09.2025
|Россия — Лига PARI
|9-й тур
|1 : 0
|03.09.2025
|Россия — Лига PARI
|8-й тур
|3 : 1
|30.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|1 : 1
|24.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|1 : 2
|17.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|1 : 0
|08.09.2025
|Россия — Лига PARI
|9-й тур
|1 : 0
|04.09.2025
|Россия — Лига PARI
|8-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|1 : 1
|23.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|3 : 1
|17.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|9
|22
| 2
Повышение
|Урал
|9
|20
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|9
|20
| 4
Плей-офф за повышение
|КАМАЗ
|9
|18
|5
|Челябинск
|9
|17
|6
|Ротор
|9
|17
|7
|Арсенал Т
|9
|13
|8
|Родина
|9
|13
|9
|Шинник
|9
|12
|10
|Волга Ул
|10
|11
|11
|СКА-Хабаровск
|9
|9
|12
|Уфа
|9
|9
|13
|Енисей
|9
|9
|14
|Нефтехимик
|9
|8
|15
|Черноморец
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|10
|6
| 17
Зона вылета
|Чайка
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Сокол
|9
|4