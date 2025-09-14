22:33 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 сентября
Воскресенье 14 сентября
Свернуть список

СКА-Хабаровск - Челябинск 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 07:00
Стадион: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия), вместимость: 15200
14 Сентября 2025 года в 08:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 10-й тур
Главный судья: Герман Коваленко (Казань, Россия);
СКА-Хабаровск
Челябинск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Челябинск, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 08:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 10-й тур, оно проводится на стадионе: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Челябинск
Челябинск
Главные тренеры
Россия Алексей Николаевич Поддубский
Россия Роман Михайлович Пилипчук
История личных встреч
07.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур 1 : 0СКА-Хабаровск
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур 3 : 1СКА-Хабаровск
30.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур СКА-Хабаровск1 : 1
24.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур СКА-Хабаровск1 : 2
17.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур 1 : 0СКА-Хабаровск
08.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур Челябинск1 : 0
04.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур Челябинск1 : 1
30.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур 1 : 1Челябинск
23.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур Челябинск3 : 1
17.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур 2 : 1Челябинск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел922
2
Повышение
Урал920
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс920
4
Плей-офф за повышение
КАМАЗ918
5 Челябинск917
6 Ротор917
7 Арсенал Т913
8 Родина913
9 Шинник912
10 Волга Ул1011
11 СКА-Хабаровск99
12 Уфа99
13 Енисей99
14 Нефтехимик98
15 Черноморец96
16
Зона вылета
Торпедо М106
17
Зона вылета
Чайка96
18
Зона вылета
Сокол94

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close