Суббота 13 сентября
Воскресенье 14 сентября
Сельта - Жирона 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 14:00
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
14 Сентября 2025 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
Сельта
Жирона

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Жирона, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Жирона
Жирона
Главные тренеры
Испания Клаудио Хиральдес
Испания Мичел Санчес
История личных встреч
01.03.2025 Испания — Примера 26-й тур Жирона2 : 2Сельта
29.09.2024 Испания — Примера 8-й тур Сельта1 : 1Жирона
28.01.2024 Испания - Примера 22-й тур Сельта0 : 1Жирона
27.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Жирона1 : 0Сельта
23.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Сельта1 : 1Жирона
26.08.2022 Испания - Примера 3-й тур Жирона0 : 1Сельта
20.04.2019 Испания - Примера 33-й тур Сельта2 : 1Жирона
17.09.2018 Испания - Примера 4-й тур Жирона3 : 2Сельта
27.02.2018 Испания - Примера 26-й тур Жирона1 : 0Сельта
29.09.2017 Испания - Примера 7-й тур Сельта3 : 3Жирона
31.08.2025 Испания — Примера 3-й тур Сельта1 : 1
27.08.2025 Испания — Примера 6-й тур Сельта1 : 1
23.08.2025 Испания — Примера 2-й тур 1 : 1Сельта
17.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Сельта0 : 2
26.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1Сельта
30.08.2025 Испания — Примера 3-й тур Жирона0 : 2
24.08.2025 Испания — Примера 2-й тур 5 : 0Жирона
15.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Жирона1 : 3
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 2Жирона
25.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Жирона0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид39
2
Лига чемпионов
Атлетик Б39
3
Лига чемпионов
Вильярреал37
4
Лига чемпионов
Барселона37
5
Лига Европы
Эспаньол37
6
Лига конференций
Эльче46
7 Хетафе36
8 Бетис45
9 Валенсия34
10 Райо Вальекано34
11 Севилья44
12 Алавес34
13 Осасуна33
14 Сельта43
15 Овьедо33
16 Реал Сосьедад32
17 Атлетико М32
18
Зона вылета
Мальорка31
19
Зона вылета
Леванте30
20
Зона вылета
Жирона30

