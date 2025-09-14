Леванте - Бетис 14 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-09-2025 16:15
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
14 Сентября 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Бетис, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Леванте
Валенсия
Бетис
Севилья
Главные тренеры
|Хулиан Фернандес Калеро
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|13.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 4
|28.11.2021
|Испания - Примера
|15-й тур
|3 : 1
|19.03.2021
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|29.12.2020
|Испания - Примера
|16-й тур
|4 : 3
|28.06.2020
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 2
|24.09.2019
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 1
|24.04.2019
|Испания - Примера
|34-й тур
|4 : 0
|17.08.2018
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 3
|26.02.2018
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 2
|25.09.2017
|Испания - Примера
|6-й тур
|4 : 0
|29.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|2 : 0
|23.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 3
|16.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 1
|01.06.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|1 : 0
|25.05.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|2 : 3
|31.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 2
|27.08.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|22.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|18.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|06.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Барселона
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Эльче
|4
|6
|7
|Хетафе
|3
|6
|8
|Бетис
|4
|5
|9
|Валенсия
|3
|4
|10
|Райо Вальекано
|3
|4
|11
|Севилья
|4
|4
|12
|Алавес
|3
|4
|13
|Осасуна
|3
|3
|14
|Сельта
|4
|3
|15
|Овьедо
|3
|3
|16
|Реал Сосьедад
|3
|2
|17
|Атлетико М
|3
|2
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Леванте
|3
|0
| 20
Зона вылета
|Жирона
|3
|0