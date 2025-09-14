22:33 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 сентября
Воскресенье 14 сентября
Свернуть список

Леванте - Бетис 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 16:15
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
14 Сентября 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
Леванте
Бетис

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Бетис, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леванте
Валенсия
Бетис
Севилья
Главные тренеры
Испания Хулиан Фернандес Калеро
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
13.02.2022 Испания - Примера 24-й тур Леванте2 : 4Бетис
28.11.2021 Испания - Примера 15-й тур Бетис3 : 1Леванте
19.03.2021 Испания - Примера 28-й тур Бетис2 : 0Леванте
29.12.2020 Испания - Примера 16-й тур Леванте4 : 3Бетис
28.06.2020 Испания - Примера 32-й тур Леванте4 : 2Бетис
24.09.2019 Испания - Примера 6-й тур Бетис3 : 1Леванте
24.04.2019 Испания - Примера 34-й тур Леванте4 : 0Бетис
17.08.2018 Испания - Примера 1-й тур Бетис0 : 3Леванте
26.02.2018 Испания - Примера 25-й тур Леванте0 : 2Бетис
25.09.2017 Испания - Примера 6-й тур Бетис4 : 0Леванте
29.08.2025 Испания — Примера 3-й тур 2 : 0Леванте
23.08.2025 Испания — Примера 2-й тур Леванте2 : 3
16.08.2025 Испания — Примера 1-й тур 2 : 1Леванте
01.06.2025 Испания — Сегунда Сегунда. 42-й тур Леванте1 : 0
25.05.2025 Испания — Сегунда Сегунда. 41-й тур 2 : 3Леванте
31.08.2025 Испания — Примера 3-й тур Бетис1 : 2
27.08.2025 Испания — Примера 6-й тур 1 : 1Бетис
22.08.2025 Испания — Примера 2-й тур Бетис1 : 0
18.08.2025 Испания — Примера 1-й тур 1 : 1Бетис
06.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Бетис2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид39
2
Лига чемпионов
Атлетик Б39
3
Лига чемпионов
Вильярреал37
4
Лига чемпионов
Барселона37
5
Лига Европы
Эспаньол37
6
Лига конференций
Эльче46
7 Хетафе36
8 Бетис45
9 Валенсия34
10 Райо Вальекано34
11 Севилья44
12 Алавес34
13 Осасуна33
14 Сельта43
15 Овьедо33
16 Реал Сосьедад32
17 Атлетико М32
18
Зона вылета
Мальорка31
19
Зона вылета
Леванте30
20
Зона вылета
Жирона30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close