22:34 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 сентября
Воскресенье 14 сентября
Свернуть список

Аталанта - Лечче 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 15:00
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
14 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Аталанта
Лечче

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Лечче, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Лечче
Лечче
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Италия Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
27.04.2025 Италия — Серия А 34-й тур Аталанта1 : 1Лечче
19.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Лечче0 : 4Аталанта
18.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Лечче0 : 2Аталанта
30.12.2023 Италия - Серия А 18-й тур Аталанта1 : 0Лечче
19.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 23-й тур Аталанта1 : 2Лечче
09.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 14-й тур Лечче2 : 1Аталанта
01.03.2020 Италия - Серия А 26-й тур Лечче2 : 7Аталанта
06.10.2019 Италия - Серия А 7-й тур Аталанта3 : 1Лечче
12.02.2012 Италия - Серия А 23-й тур Аталанта0 : 0Лечче
21.09.2011 Италия - Серия А 4-й тур Лечче1 : 2Аталанта
30.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур 1 : 1Аталанта
24.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур Аталанта1 : 1
16.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Аталанта1 : 2
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 0Аталанта
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2Аталанта
29.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур Лечче0 : 2
23.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур 0 : 0Лечче
15.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала Лечче2 : 0
25.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур 0 : 1Лечче
18.05.2025 Италия — Серия А 37-й тур Лечче1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи26
2
Лига чемпионов
Ювентус26
3
Лига чемпионов
Кремонезе26
4
Лига чемпионов
Рома26
5
Лига Европы
Удинезе24
6
Лига конференций
Комо23
7 Болонья23
8 Интер М23
9 Милан23
10 Лацио23
11 Аталанта22
12 Фиорентина22
13 Дженоа21
14 Лечче21
15 Пиза21
16 Кальяри21
17 Парма21
18
Зона вылета
Верона21
19
Зона вылета
Торино21
20
Зона вылета
Сассуоло20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close