Аталанта - Лечче 14 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-09-2025 15:00
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
14 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Лечче, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Лечче
Лечче
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|27.04.2025
|Италия — Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|19.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 4
|18.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 2
|30.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|19.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 23-й тур
|1 : 2
|09.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 14-й тур
|2 : 1
|01.03.2020
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 7
|06.10.2019
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 1
|12.02.2012
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|21.09.2011
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|30.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|29.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 2
|23.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|15.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|2 : 0
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|0 : 1
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Кремонезе
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Комо
|2
|3
|7
|Болонья
|2
|3
|8
|Интер М
|2
|3
|9
|Милан
|2
|3
|10
|Лацио
|2
|3
|11
|Аталанта
|2
|2
|12
|Фиорентина
|2
|2
|13
|Дженоа
|2
|1
|14
|Лечче
|2
|1
|15
|Пиза
|2
|1
|16
|Кальяри
|2
|1
|17
|Парма
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Верона
|2
|1
| 19
Зона вылета
|Торино
|2
|1
| 20
Зона вылета
|Сассуоло
|2
|0