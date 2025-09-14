22:34 ()
Суббота 13 сентября
Воскресенье 14 сентября
Лилль - Тулуза 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 15:00
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
14 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Лилль
Тулуза

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Тулуза, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Тулуза
Тулуза
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Испания Карлес Мартинес
История личных встреч
12.04.2025 Франция — Лига 1 29-й тур Тулуза1 : 2Лилль
05.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Лилль2 : 1Тулуза
25.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур Тулуза3 : 1Лилль
12.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур Лилль1 : 1Тулуза
18.03.2023 Франция - Лига 1 28-й тур Тулуза0 : 2Лилль
17.09.2022 Франция - Лига 1 8-й тур Лилль2 : 1Тулуза
22.02.2020 Франция - Лига 1 26-й тур Лилль3 : 0Тулуза
19.10.2019 Франция - Лига 1 10-й тур Тулуза2 : 1Лилль
21.04.2019 Франция - Лига 1 33-й тур Тулуза0 : 0Лилль
22.12.2018 Франция - Лига 1 19-й тур Лилль1 : 2Тулуза
30.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур 1 : 7Лилль
24.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур Лилль1 : 0
17.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур 3 : 3Лилль
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1Лилль
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 2Лилль
30.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур Тулуза3 : 6
24.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур Тулуза2 : 0
16.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур 0 : 1Тулуза
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Тулуза1 : 1
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 6 : 0 ДВТулуза
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ39
2
Лига чемпионов
Лион39
3
Лига чемпионов
Лилль37
4
Лига чемпионов
Марсель46
5
Лига Европы
Монако36
6
Лига конференций
Ланс36
7 Страсбург36
8 Тулуза36
9 Анже34
10 Ренн34
11 Гавр33
12 Нант33
13 Ницца33
14 Осер33
15 Париж33
16
Стыковая зона
Лорьян43
17
Зона вылета
Брест31
18
Зона вылета
Метц30

