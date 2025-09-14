22:35 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 сентября
Воскресенье 14 сентября
Свернуть список

Эштрела - Витория Гимарайнш 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 16:30
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
14 Сентября 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Эштрела
Витория Гимарайнш

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Витория Гимарайнш, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
История личных встреч
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Витория Гимарайнш2 : 0Эштрела
27.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Эштрела2 : 2Витория Гимарайнш
21.01.2024 Португалия — Примейра 18-й тур Витория Гимарайнш3 : 0Эштрела
13.08.2023 Португалия — Примейра 1-й тур Эштрела0 : 1Витория Гимарайнш
31.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур 0 : 0Эштрела
25.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Эштрела2 : 2
16.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Эштрела0 : 1
11.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 1 : 1Эштрела
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур 4 : 0Эштрела
30.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Витория Гимарайнш1 : 1
23.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 2 : 0Витория Гимарайнш
16.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Витория Гимарайнш3 : 2
11.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 3 : 0Витория Гимарайнш
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур 2 : 0Витория Гимарайнш
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту412
2
Лига чемпионов
Бенфика410
3
Лига Европы
Фамаликан410
4
Лига конференций
Спортинг49
5 Морейренсе49
6 Брага48
7 Жил Висенте47
8 Санта-Клара55
9 Арока45
10 Насьонал44
11 Алверка54
12 Витория Гимарайнш44
13 Риу Аве33
14 Эштрела43
15 Каза Пия43
16
Стыковая зона
Эшторил42
17
Зона вылета
АВС41
18
Зона вылета
Тондела51

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close