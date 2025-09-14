22:36 ()
Суббота 13 сентября
Воскресенье 14 сентября
Брага - Жил Висенте 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 21:30
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
14 Сентября 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Брага
Жил Висенте

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Жил Висенте, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Брага2 : 0Жил Висенте
01.09.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Жил Висенте0 : 0Брага
16.03.2024 Португалия — Примейра 26-й тур Брага2 : 1Жил Висенте
28.10.2023 Португалия — Примейра 9-й тур Жил Висенте3 : 3Брага
16.04.2023 Португалия - Примейра 28-й тур Брага1 : 0Жил Висенте
30.10.2022 Португалия - Примейра 11-й тур Жил Висенте0 : 1Брага
13.03.2022 Португалия - Примейра 26-й тур Брага0 : 1Жил Висенте
25.10.2021 Португалия - Примейра 9-й тур Жил Висенте0 : 1Брага
09.05.2021 Португалия - Примейра 32-й тур Жил Висенте1 : 1Брага
26.01.2021 Португалия - Примейра 15-й тур Брага1 : 0Жил Висенте
31.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур 2 : 2Брага
28.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч Брага5 : 1
24.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Брага2 : 2
21.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч 0 : 4Брага
17.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 0 : 3Брага
29.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Жил Висенте2 : 0
24.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 0 : 0Жил Висенте
18.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Жил Висенте0 : 2
09.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 0 : 2Жил Висенте
16.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур 1 : 1Жил Висенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту412
2
Лига чемпионов
Бенфика410
3
Лига Европы
Фамаликан410
4
Лига конференций
Спортинг49
5 Морейренсе49
6 Брага48
7 Жил Висенте47
8 Санта-Клара55
9 Арока45
10 Насьонал44
11 Алверка54
12 Витория Гимарайнш44
13 Риу Аве33
14 Эштрела43
15 Каза Пия43
16
Стыковая зона
Эшторил42
17
Зона вылета
АВС41
18
Зона вылета
Тондела51

