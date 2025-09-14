22:36 ()
Фенербахче - Трабзонспор 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 19:00
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
14 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 5-й тур
Фенербахче
Трабзонспор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Трабзонспор, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Трабзонспор
Трабзон
Главные тренеры
Германия Доменико Тедеско
История личных встреч
06.04.2025 Турция — Суперлига 30-й тур Фенербахче4 : 1Трабзонспор
03.11.2024 Турция — Суперлига 11-й тур Трабзонспор2 : 3Фенербахче
17.03.2024 Турция - Суперлига 30-й тур Трабзонспор2 : 3Фенербахче
04.11.2023 Турция - Суперлига 11-й тур Фенербахче2 : 3Трабзонспор
18.05.2023 Турция - Суперлига 34-й тур Фенербахче3 : 1Трабзонспор
24.12.2022 Турция - Суперлига 15-й тур Трабзонспор2 : 0Фенербахче
06.03.2022 Турция - Суперлига 28-й тур Фенербахче1 : 1Трабзонспор
17.10.2021 Турция - Суперлига 9-й тур Трабзонспор3 : 1Фенербахче
28.02.2021 Турция - Суперлига 27-й тур Трабзонспор0 : 1Фенербахче
25.10.2020 Турция - Суперлига 6-й тур Фенербахче3 : 1Трабзонспор
31.08.2025 Турция — Суперлига 4-й тур 1 : 3Фенербахче
27.08.2025 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 0Фенербахче
23.08.2025 Турция — Суперлига 3-й тур Фенербахче3 : 1
20.08.2025 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Фенербахче0 : 0
16.08.2025 Турция — Суперлига 2-й тур 0 : 0Фенербахче
31.08.2025 Турция — Суперлига 4-й тур Трабзонспор1 : 1
24.08.2025 Турция — Суперлига 3-й тур Трабзонспор1 : 0
18.08.2025 Турция — Суперлига 2-й тур 0 : 1Трабзонспор
11.08.2025 Турция — Суперлига 1-й тур Трабзонспор1 : 0
30.05.2025 Турция — Суперлига 38-й тур 0 : 2Трабзонспор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай412
2
Лига чемпионов
Трабзонспор410
3
Лига Европы
Гёзтепе48
4
Лига конференций
Коньяспор37
5 Фенербахче37
6 Самсунспор37
7 Антальяспор46
8 Газиантеп46
9 Эюпспор44
10 Аланьяспор34
11 Бешикташ23
12 Фатих Карагюмрюк33
13 Истанбул Башакшехир22
14 Кайсериспор32
15 Коджаэлиспор41
16
Зона вылета
Ризеспор31
17
Зона вылета
Касымпаша30
18
Зона вылета
Генчлербирлиги40

