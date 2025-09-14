Фенербахче - Трабзонспор 14 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-09-2025 19:00
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
14 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Трабзонспор, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Трабзонспор
Трабзон
Главные тренеры
|Доменико Тедеско
История личных встреч
|06.04.2025
|Турция — Суперлига
|30-й тур
|4 : 1
|03.11.2024
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|2 : 3
|17.03.2024
|Турция - Суперлига
|30-й тур
|2 : 3
|04.11.2023
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|2 : 3
|18.05.2023
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|3 : 1
|24.12.2022
|Турция - Суперлига
|15-й тур
|2 : 0
|06.03.2022
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|1 : 1
|17.10.2021
|Турция - Суперлига
|9-й тур
|3 : 1
|28.02.2021
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|0 : 1
|25.10.2020
|Турция - Суперлига
|6-й тур
|3 : 1
|31.08.2025
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|1 : 3
|27.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 0
|23.08.2025
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|3 : 1
|20.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 0
|16.08.2025
|Турция — Суперлига
|2-й тур
|0 : 0
|31.08.2025
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|1 : 1
|24.08.2025
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|1 : 0
|18.08.2025
|Турция — Суперлига
|2-й тур
|0 : 1
|11.08.2025
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|1 : 0
|30.05.2025
|Турция — Суперлига
|38-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Трабзонспор
|4
|10
| 3
Лига Европы
|Гёзтепе
|4
|8
| 4
Лига конференций
|Коньяспор
|3
|7
|5
|Фенербахче
|3
|7
|6
|Самсунспор
|3
|7
|7
|Антальяспор
|4
|6
|8
|Газиантеп
|4
|6
|9
|Эюпспор
|4
|4
|10
|Аланьяспор
|3
|4
|11
|Бешикташ
|2
|3
|12
|Фатих Карагюмрюк
|3
|3
|13
|Истанбул Башакшехир
|2
|2
|14
|Кайсериспор
|3
|2
|15
|Коджаэлиспор
|4
|1
| 16
Зона вылета
|Ризеспор
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Касымпаша
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Генчлербирлиги
|4
|0