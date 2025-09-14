22:36 ()
Суббота 13 сентября
Воскресенье 14 сентября
Минск - Динамо Мн 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 19:15
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
14 Сентября 2025 года в 20:15 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 21-й тур
Минск
Динамо Мн

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Динамо Мн, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
27.04.2025 Беларусь — Высшая лига 6-й тур Динамо Мн4 : 1Минск
24.09.2024 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Динамо Мн2 : 0Минск
31.03.2024 Беларусь — Высшая лига 2-й тур Минск0 : 0Динамо Мн
21.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо Мн1 : 0Минск
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Минск1 : 1Динамо Мн
07.08.2022 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Динамо Мн3 : 1Минск
18.03.2022 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Минск0 : 1Динамо Мн
28.08.2021 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Динамо Мн2 : 0Минск
24.04.2021 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Минск1 : 3Динамо Мн
12.07.2020 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Динамо Мн1 : 0Минск
29.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 1 : 1Минск
23.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 1 : 3Минск
17.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Минск0 : 1
09.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур 1 : 2Минск
02.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 0 : 3Минск
30.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 2 : 2Динамо Мн
24.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Динамо Мн3 : 1
19.08.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 2Динамо Мн
10.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Динамо Мн4 : 0
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0Динамо Мн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2052
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2141
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1836
4 Ислочь2035
5 Торпедо-БелАЗ1934
6 Динамо-Брест2032
7 Минск2031
8 Неман1628
9 Арсенал Дз2024
10 БАТЭ2023
11 Витебск2021
12 Гомель1819
13 Нафтан2018
14
Стыковая зона
Слуцк1913
15
Зона вылета
Сморгонь1913
16
Зона вылета
Молодечно2010

