Суббота 13 сентября
Воскресенье 14 сентября
Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 13:30
Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
14 Сентября 2025 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур
Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Главные тренеры
Германия Торстен Либеркнехт
История личных встреч
24.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Гройтер Фюрт2 : 4Кайзерслаутерн
09.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Кайзерслаутерн2 : 2Гройтер Фюрт
12.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Гройтер Фюрт2 : 1Кайзерслаутерн
04.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Кайзерслаутерн0 : 2Гройтер Фюрт
25.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Кайзерслаутерн3 : 1Гройтер Фюрт
21.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Гройтер Фюрт1 : 3Кайзерслаутерн
10.03.2018 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Гройтер Фюрт2 : 1Кайзерслаутерн
29.09.2017 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Кайзерслаутерн3 : 0Гройтер Фюрт
08.04.2017 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Кайзерслаутерн2 : 0Гройтер Фюрт
29.10.2016 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Гройтер Фюрт0 : 1Кайзерслаутерн
31.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 4 : 5Гройтер Фюрт
24.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Гройтер Фюрт0 : 2
17.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 2Гройтер Фюрт
09.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 3 : 2Гройтер Фюрт
03.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Гройтер Фюрт3 : 2
31.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Кайзерслаутерн3 : 1
22.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 2 : 1Кайзерслаутерн
17.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 7Кайзерслаутерн
09.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Кайзерслаутерн1 : 0
03.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 1 : 0Кайзерслаутерн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ганновер-96412
2
Повышение
Арминия510
3
Плей-офф за повышение
Эльверсберг49
4 Шальке-0449
5 Карлсруэ48
6 Падерборн 0758
7 Дармштадт 9847
8 Пройссен Мюнстер47
9 Айнтрахт Б47
10 Кайзерслаутерн46
11 Гройтер Фюрт46
12 Фортуна44
13 Динамо Др43
14 Хольштайн43
15 Бохум53
16
Стыковая зона
Магдебург53
17
Зона вылета
Герта42
18
Зона вылета
Нюрнберг41

