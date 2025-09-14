22:37 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 сентября
Воскресенье 14 сентября
Свернуть список

Кривбасс - Полесье 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 12:00
Стадион: Горняк (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
14 Сентября 2025 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 5-й тур
Кривбасс
Полесье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Полесье, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Горняк (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Полесье
Житомир
Главные тренеры
Нидерланды Патрик ван Леуэн
Украина Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
25.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур Полесье1 : 1Кривбасс
30.11.2024 Украина — Премьер-лига 15-й тур Кривбасс3 : 1Полесье
30.10.2024 Кубок Украины 1/8 финала Полесье2 : 1Кривбасс
13.05.2024 Украина - Премьер-лига 28-й тур Кривбасс0 : 1Полесье
06.11.2023 Украина - Премьер-лига 13-й тур Полесье1 : 1Кривбасс
30.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур Кривбасс2 : 1
18.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур 2 : 3Кривбасс
09.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур Кривбасс2 : 0
01.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур 2 : 1Кривбасс
25.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур Полесье1 : 1Кривбасс
31.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 4 : 1Полесье
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 3 : 2Полесье
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Полесье0 : 3
17.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Полесье0 : 2
14.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 1Полесье
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо К412
2
Лига конференций
Шахтёр410
3
Лига конференций
Колос410
4 Кривбасс49
5 Заря47
6 Металлист 192547
7 Оболонь-Бровар47
8 ЛНЗ Черкассы57
9 Кудровка57
10 Верес56
11 Полесье43
12 Рух В43
13
Стыковая зона
Александрия53
14
Стыковая зона
Полтава43
15
Зона вылета
Карпаты43
16
Зона вылета
Эпицентр40

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close