Кривбасс - Полесье 14 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-09-2025 12:00
Стадион: Горняк (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
14 Сентября 2025 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Полесье, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Горняк (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Полесье
Житомир
Главные тренеры
|Патрик ван Леуэн
|Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
|25.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 1
|30.10.2024
|Кубок Украины
|1/8 финала
|2 : 1
|13.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|06.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|18.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|09.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|01.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|25.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|31.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 1
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 2
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 3
|17.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|14.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо К
|4
|12
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|4
|10
| 3
Лига конференций
|Колос
|4
|10
|4
|Кривбасс
|4
|9
|5
|Заря
|4
|7
|6
|Металлист 1925
|4
|7
|7
|Оболонь-Бровар
|4
|7
|8
|ЛНЗ Черкассы
|5
|7
|9
|Кудровка
|5
|7
|10
|Верес
|5
|6
|11
|Полесье
|4
|3
|12
|Рух В
|4
|3
| 13
Стыковая зона
|Александрия
|5
|3
| 14
Стыковая зона
|Полтава
|4
|3
| 15
Зона вылета
|Карпаты
|4
|3
| 16
Зона вылета
|Эпицентр
|4
|0