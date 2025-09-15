05:42 ()
Эспаньол - Мальорка 15 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 15-09-2025 21:00
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
15 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
Эспаньол
Мальорка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Мальорка, которое состоится 15 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
13 Сербия вр Марко Дмитрович
23 Марокко зщ Омар Эль-Хилали
5 Испания зщ Фернандо Калеро
6 Уругвай зщ Леандро Кабрера
22 Испания зщ Карлос Ромеро
10 Испания пз Поль Лосано
4 Испания пз Урко Гонсалес
8 Испания пз Эду Эспосито
24 Англия нп Тайрис Долан
7 Испания нп Хавьер Пуадо
9 Испания нп Роберто Фернандес
1 Испания вр Лео Роман
2 Испания зщ Матеу Морей
24 Словакия зщ Мартин Вальент
21 Испания зщ Антонио Раильо
4 Албания зщ Мараш Кумбула
3 Испания зщ Тони Лато
10 Испания пз Серхи Дардер
12 Португалия пз Саму Кошта
20 Испания пз Пабло Торре
18 Англия нп Матео Джозеф
7 Косово нп Ведат Мурики
Главные тренеры
Испания Маноло Гонсалес
Испания Хагоба Аррасате
История личных встреч
15.03.2025 Испания — Примера 28-й тур Мальорка2 : 1Эспаньол
05.10.2024 Испания — Примера 9-й тур Эспаньол2 : 1Мальорка
25.02.2023 Испания - Примера 23-й тур Эспаньол2 : 1Мальорка
28.10.2022 Испания - Примера 12-й тур Мальорка1 : 1Эспаньол
20.03.2022 Испания - Примера 29-й тур Эспаньол1 : 0Мальорка
15.01.2022 Кубок Испании 1/8 финала Мальорка2 : 1Эспаньол
27.08.2021 Испания - Примера 3-й тур Мальорка1 : 0Эспаньол
14.02.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 25-й тур Мальорка1 : 2Эспаньол
20.09.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 2-й тур Эспаньол0 : 0Мальорка
09.02.2020 Испания - Примера 23-й тур Эспаньол1 : 0Мальорка
31.08.2025 Испания — Примера 3-й тур Эспаньол1 : 0
24.08.2025 Испания — Примера 2-й тур 2 : 2Эспаньол
17.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Эспаньол2 : 1
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Эспаньол2 : 0
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур 2 : 0Эспаньол
30.08.2025 Испания — Примера 3-й тур 2 : 1Мальорка
23.08.2025 Испания — Примера 2-й тур Мальорка1 : 1
16.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Мальорка0 : 3
30.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Мальорка0 : 4
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур 0 : 0Мальорка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид412
2
Лига чемпионов
Хетафе49
3
Лига чемпионов
Атлетик Б49
4
Лига чемпионов
Вильярреал47
5
Лига Европы
Барселона37
6
Лига конференций
Эспаньол37
7 Алавес47
8 Эльче46
9 Бетис56
10 Осасуна46
11 Атлетико М45
12 Валенсия34
13 Севилья44
14 Райо Вальекано44
15 Сельта54
16 Овьедо43
17 Реал Сосьедад42
18
Зона вылета
Леванте41
19
Зона вылета
Мальорка31
20
Зона вылета
Жирона41

Отзывы и комментарии к матчу

