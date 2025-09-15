Эспаньол - Мальорка 15 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 15-09-2025 21:00
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
15 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Мальорка, которое состоится 15 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|5
|зщ
|Фернандо Калеро
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|10
|пз
|Поль Лосано
|4
|пз
|Урко Гонсалес
|8
|пз
|Эду Эспосито
|24
|нп
|Тайрис Долан
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
|9
|нп
|Роберто Фернандес
|1
|вр
|Лео Роман
|2
|зщ
|Матеу Морей
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|4
|зщ
|Мараш Кумбула
|3
|зщ
|Тони Лато
|10
|пз
|Серхи Дардер
|12
|пз
|Саму Кошта
|20
|пз
|Пабло Торре
|18
|нп
|Матео Джозеф
|7
|нп
|Ведат Мурики
Главные тренеры
|Маноло Гонсалес
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|15.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 1
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 1
|25.02.2023
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 1
|28.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|20.03.2022
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|15.01.2022
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 1
|27.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 0
|14.02.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 25-й тур
|1 : 2
|20.09.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 2-й тур
|0 : 0
|09.02.2020
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 2
|17.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 1
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|2 : 0
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|2 : 0
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|2 : 1
|23.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|0 : 3
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 4
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Хетафе
|4
|9
| 3
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|4
|7
| 5
Лига Европы
|Барселона
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|3
|7
|7
|Алавес
|4
|7
|8
|Эльче
|4
|6
|9
|Бетис
|5
|6
|10
|Осасуна
|4
|6
|11
|Атлетико М
|4
|5
|12
|Валенсия
|3
|4
|13
|Севилья
|4
|4
|14
|Райо Вальекано
|4
|4
|15
|Сельта
|5
|4
|16
|Овьедо
|4
|3
|17
|Реал Сосьедад
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Леванте
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Мальорка
|3
|1
| 20
Зона вылета
|Жирона
|4
|1