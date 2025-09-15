05:43 ()
Нефтехимик - Енисей 15 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 15-09-2025 17:30
Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
15 Сентября 2025 года в 18:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 10-й тур
Главный судья: Андрей Прокопов (Ярославль, Россия);
Нефтехимик
Енисей

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Енисей, которое состоится 15 Сентября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
Россия Кирилл Александрович Новиков
Россия Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
22.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур Енисей2 : 0Нефтехимик
08.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур Нефтехимик0 : 1Енисей
04.05.2024 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур Нефтехимик0 : 0Енисей
13.08.2023 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур Енисей2 : 0Нефтехимик
20.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур Енисей2 : 2Нефтехимик
29.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур Нефтехимик1 : 1Енисей
16.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур Енисей2 : 0Нефтехимик
03.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Нефтехимик2 : 3Енисей
21.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Енисей1 : 0Нефтехимик
12.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 3-й тур Нефтехимик2 : 0Енисей
08.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур 1 : 1Нефтехимик
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур Нефтехимик1 : 5
30.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур Нефтехимик1 : 1
24.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур 1 : 0Нефтехимик
17.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур Нефтехимик1 : 3
07.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур 2 : 0Енисей
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур Енисей0 : 0
30.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур Енисей1 : 0
23.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур 0 : 2Енисей
16.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур 2 : 2Енисей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Спартак Кс1023
2
Повышение
Факел922
3
Плей-офф за повышение
Ротор1020
4
Плей-офф за повышение
Урал920
5 КАМАЗ1018
6 Челябинск1018
7 Родина913
8 Арсенал Т1013
9 Шинник1013
10 Волга Ул1011
11 СКА-Хабаровск1010
12 Уфа99
13 Енисей99
14 Нефтехимик98
15 Черноморец96
16
Зона вылета
Торпедо М106
17
Зона вылета
Чайка96
18
Зона вылета
Сокол105

