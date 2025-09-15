Нефтехимик - Енисей 15 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 15-09-2025 17:30
Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
15 Сентября 2025 года в 18:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 10-й тур
Главный судья: Андрей Прокопов (Ярославль, Россия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Енисей, которое состоится 15 Сентября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Новиков
|Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
|22.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|2 : 0
|08.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|0 : 1
|04.05.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|31-й тур
|0 : 0
|13.08.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 0
|20.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|2 : 2
|29.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|16.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|2 : 0
|03.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|2 : 3
|21.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|1 : 0
|12.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|2 : 0
|08.09.2025
|Россия — Лига PARI
|9-й тур
|1 : 1
|03.09.2025
|Россия — Лига PARI
|8-й тур
|1 : 5
|30.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|1 : 1
|24.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|1 : 0
|17.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|1 : 3
|07.09.2025
|Россия — Лига PARI
|9-й тур
|2 : 0
|03.09.2025
|Россия — Лига PARI
|8-й тур
|0 : 0
|30.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|0 : 2
|16.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Спартак Кс
|10
|23
| 2
Повышение
|Факел
|9
|22
| 3
Плей-офф за повышение
|Ротор
|10
|20
| 4
Плей-офф за повышение
|Урал
|9
|20
|5
|КАМАЗ
|10
|18
|6
|Челябинск
|10
|18
|7
|Родина
|9
|13
|8
|Арсенал Т
|10
|13
|9
|Шинник
|10
|13
|10
|Волга Ул
|10
|11
|11
|СКА-Хабаровск
|10
|10
|12
|Уфа
|9
|9
|13
|Енисей
|9
|9
|14
|Нефтехимик
|9
|8
|15
|Черноморец
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|10
|6
| 17
Зона вылета
|Чайка
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Сокол
|10
|5